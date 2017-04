Fett-Explosion in der Altstadt Ein Mann wollte heißes Öl mit Wasser löschen. Bereits am Freitag musste die Feuerwehr zu einem brennenden Auto eilen.

Es war das Schlechteste, was er hätte tun können: Ein Mann hat am Samstagabend versucht, einen Ölbrand mit Wasser zu löschen. Auf der Straße am See hatte er in seiner Wohnung frittiert. Als das Öl Feuer fing, griff er zum Wasser und löste damit eine kleine Explosion aus. Da der Bewohner nur mit einer Unterhose bekleidet in der Küche stand, fehlen ihm jetzt die Brusthaare, teilte ein Polizeisprecher mit. Außerdem zog er sich Verbrennungen zu und musste ambulant behandelt werden. Die Kücheneinrichtung wurde nur leicht beschädigt. An der Decke klebt Ruß. „Es war sein Glück, dass das Feuer von allein wieder ausging“, so die Polizei. Im Einsatz waren die Feuerwehren von der Altstädter und der Löbtauer Wache.

Ausrücken mussten die Kameraden bereits am Freitagabend: Auf der Karl-Laux-Straße in Leubnitz-Neuostra geriet ein Peugeot während der Fahrt in Brand. Zuerst qualmte es aus dem Motorraum, dann schlugen Flammen in die Höhe, berichtet der Fahrer. Passiert ist ihm und seiner Beifahrerin nichts. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. (SZ/sr)

