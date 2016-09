Fetscherplatz wird zur Großbaustelle

Johannstädter und Striesener Autofahrer müssen in den nächsten Monaten Umleitungen in Kauf nehmen. Rund um den Fetscherplatz kommt es ab Montag zu Einschränkungen. Auf der Borsbergstraße müssen Rechtsabbieger dann über Fetscher-, Anton-Graff- und Haydnstraße fahren. Auf der Striesener Straße werden Linksabbieger über Fetscher-, Thomae- und Dürerstraße geleitet. Die Bahnen der Linie 12 rollen hingegen nicht mehr über die Fetscherstraße. Außerdem kommt es im Umkreis der Kreuzung an verschiedenen Stellen zu Halte- und Parkverboten.

Denn die Stadtwerke Drewag erneuern die Hauptwasserleitungen. Dazu werden auch noch kleinere Anschlussleitungen verlegt. Für die Bauzeit muss eine provisorische Versorgung mit oberirdischen Rohren eingerichtet werden. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe sind an der Großbaustelle beteiligt. Sie erneuern zwei Masten und die dazugehörigen Fahrleitungen. Außerdem wird an der öffentlichen Beleuchtung gebaut. Die Arbeiten sollen bis Ende November erledigt sein. Sie kosten 900 000 Euro. (SZ/sag)

