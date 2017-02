Fete fällt doch nicht aus Das Stroga-Festival 2017 wird nun etwas kleiner aufgezogen – am Mittwochabend startet im Internet der Vorverkauf.

Die Strogaer Festivalmacher sind noch einmal in sich gegangen: Die Techno-Party im Sommer soll doch länger als einen Tag dauern. © Anne Hübschmann

Im vorigen Jahr stieß das Techno-Festival in der Alten Schälerei von Stroga an seine Grenzen. Der Ticket-Verkauf ist zwar schon seit Längerem auf 1000 begrenzt, aber der Organisationsaufwand war kaum noch zu bewältigen. „Wir haben es mit den Künstlern etwas übertrieben“, erklärt Mario Douadi vom Vorbereitungsteam. Im vorigen Jahr waren Acts aus Frankreich und Großbritannien dabei – das bedeutete Hotels buchen, einen Fahrservice einrichten und, und, und ...

Am ersten Juliwochenende soll die Techno-Schaffe wieder etwas kleiner ausfallen – es werden nur noch 777 Karten angeboten. Der Vorverkauf läuft über die Website www.stroga-festival.de und beginnt am Mittwochabend um 20 Uhr. Wer das Festival in den vergangenen Jahren liebgewonnen hat, sollte dann unbedingt dabei sein, denn die Karten sind meist innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Ab 19 Uhr stellt das Org-Team einen Livestream ins Netz, in dem noch einmal erklärt wird, warum die Veranstaltung dieses Jahr in abgespeckter Form stattfinden wird. „Wir wollen wieder etwas mehr die Subkultur im ländlichen Raum pflegen“, sagt Mitinitiator Marc Hitschke. „Zurück zu den Wurzeln sozusagen.“ Von den etwa 50 Mitgliedern des Stroga Teams legen zehn bis 15 Leute selbst Musik auf und diese einheimischen DJs sollen in Stroga wieder mehr zur Geltung kommen. „Außerdem sollen unsere Helfer das Festival wieder mehr genießen können und nicht drei Tage lag rund um die Uhr im Einsatz sein“, so Hitschke. Ursprünglich wollten die Strogaer die Veranstaltung nur auf den Sonnabend begrenzen, aber sie merkten schnell, dass das nicht funktionieren würde. Deshalb steigt das Stroga Festival wieder übers gesamte Wochenende – vom 7. bis zum 9. Juli. Vor 13 Jahren hatten die Mitglieder des Strogaer Jugendklubs damit begonnen, auf dem früheren Gutsareal Technopartys zu veranstalten. Nach und nach kamen Liveacts hinzu, und der Publikumszuspruch wuchs. Deshalb entschlossen sich die Initiatoren, aus dem Musikabend ein Festival zu machen.

An die 100 freiwillige Helfer bereiten eine Woche lang das Festivalgelände vor und sorgen während der Veranstaltungstage dafür, dass alles reibungsarm läuft. Was das Strogaer Elektronik-Festival einzigartig macht, ist nicht nur die bäuerliche Umgebung, sondern auch die Kreativität, mit der die Veranstaltung in Szene gesetzt wird. Festivalmaskottchen „Hackepetra“, die Strogaer Milchkuh, hat bereits Kultstatus erlangt. Das 2017er Veranstaltungsmotto heißt „Hackepetra“ im Weltraum“, und der Festival-Verein wird dazu den Stroga-Planeten zünftig herrichten.

Zusammen mit dem Rindviech, der Schnecke „Beatbeate“, der Nachteule „Soundklaus“ und dem „Discokugelfisch“ können die Festivalbesucher bei Drums und Beats eine kosmische Reise antreten. Der Campingplatz für die Festivalbesucher bekommt in diesem Jahr eine neue Heimat.

Er wird nicht mehr auf dem Areal des früheren „Lagers für Arbeit und Erholung“ aufgebaut, sondern direkt am Festivalgelände. Man kann erstmals auch direkt mit dem Auto oder Wohnmobil darauf parken und campen. Eine Camping-Stage wird es voraussichtlich nicht mehr geben. Auch das Bühnenkonzept ist etwas überarbeitet worden. Aus der Electronica-Stage wird ein kleinerer und entspannter Chilloutfloor. Die große Bühne bleibt natürlich – hier gibt es Techno und Drum 'n' Bass in gewohnter Pressluftschuppen-Manier. Der Ticketpreis für das gesamte Wochenende beträgt 45 Euro. Es wird voraussichtlich keine Tagestickets und keine Abendkasse geben. In den nächsten Wochen startet noch eine kleine Clubbing-Werbetour. Sie macht am 4. März im Großenhainer Jugendclub „Downstairs“ Station und am Ostersonntag, dem 16. April, im TBA Dresden.

