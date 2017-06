Fete de la Musique ohne Star-DJ Trotzdem wird es sicherlich eine unvergessliche Nacht zur Sommersonnenwende in Kamenz. 34 Bands, Solokünstler, Tanzgruppen, DJs und Orchester haben sich dazu angesagt

Super Stimmung wie hier im letzten Jahr am DJ-Pult am Little Irish Pub verspricht die Fete de la Musique auch 2017 – diesmal aber ohne DJ ESKEI83. © Archivfoto: Matthias Schumann

Bereits zum 17. Mal beweist Kamenz am 21. Juni, wie musikalisch die Stadt ist. Auf immerhin 15 Bühnen bläst, rockt, singt, streicht, orgelt, tanzt oder croovt es. Natürlich kostenlos wie es sich für eine solche Party gehört. 34 Bands, Solokünstler, Tanzgruppen, DJs und Orchester haben sich dazu angesagt. Das sind erheblich mehr als 2016.

Leider wird einer der Bekanntesten kurzfristig fehlen. Das bedauern vor allem die jüngeren Gäste. Bereits am Mittwochabend war auf der Facebook-Seite der Stadt Kamenz zu lesen: „Leider musste DJ ESKEI83 krankheitsbedingt seinen Auftritt auf dem Schulplatz absagen. Wir bedauern dies sehr, aber die Gesundheit geht natürlich vor! Das Organisationsteam wünscht gute Besserung.Trotzdem wird morgen ab 16.40 Uhr auf dem Schulplatz gefeiert, der Nachwuchs hat fleißig geprobt und wird sein Talent unter Beweis stellen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!“ An der 1. Oberschule spielen gleich vier Nachwuchsbands und stellen ihr Können unter Beweis. Das Ganze läuft unter dem Motto „Musik macht Schule“ und wird gefördert durch die Lessingstadt Kamenz sowie die Volksbank Bautzen.

Neu dabei ist als Location übrigens der Kunst-Kiosk am Bahnhof. Hier wurde eine Idee des Verein Metamorphose aufgegriffen, der hier eine Art „Musik in der Box“ anbietet: Drei Künstler treten dort ab 18.30 Uhr auf, der Kiosk soll nach längerer Ruhe für einen Tag bzw. Abend wiederbelebt werden. Übrigens: Auch die Villa Weiße ist trotz Besitzerwechsel am Start, aber nicht nur mit dem Blasorchester. In diesem Jahr gibt es noch einen zweiten Act - das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich.

Das ausführliche Programm gibt es unter www.kamenz.de. Im Rathaus, in der Kamenz-Information sowie in den Geschäften und Restaurants der Innenstadt liegen außerdem Flyer aus. (if)

Termin: Mittwoch, 21. Juni 2017, 16.40 Uhr bis 23 Uhr

