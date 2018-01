Festungsausstellung öffnet nach Reinigung

Nach der alljährlichen Reinigung der Exponate öffnet die Dauerausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“ auf der Festung Königstein am 29. Januar wieder für Besucher. Zwar werden die Ausstellungsräume auch täglich geputzt, aber einmal im Jahr muss alles von Grund auf gesäubert werden. So wurden laut Silke Franze von der Festung Königstein das Festungsspiel sowie die aufwendigen Kostüme der lebensechten Figuren von August dem Starken und Co. aufgefrischt.

Neben der Pflege der Ausstellungsstücke wurden auch Reparaturarbeiten durchgeführt. So wurde beispielsweise die Nachbildung der Klosterpforte an den Fugen nachgebessert. Am Ende der Ausstellung verabschiedet die Besucher nun ein frisch gedrucktes Schlussbild. Zeitnah sollen laut Franze noch das Tierfernrohr für Kinder repariert, einige Objektschilder verbessert sowie einige Medienstationen aktualisiert und aufgebessert werden. (SZ/kk)

