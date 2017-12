Festung könnte besten Weihnachtsmarkt haben Königstein bietet besonders weihnachtliche Atmosphäre. Aber günstig ist der Markt nicht.

© Archiv: Marko Förster

Königstein. Beim Weihnachtsmarkttest des Radiosenders MDR Sachsen hat der Königsteiner Festungsweihnachtsmarkt Traumnoten bekommen – außer bei den Kosten. Die Besucher waren aufgefordert, die Familienfreundlichkeit zu bewerten. In der Kategorie Weihnachtsatmosphäre vergaben sie die Bestnote 1,2. Dazu schreibt der Sender online: „Viele Besucher meinten, genauso müsse ein Weihnachtsmarkt aussehen.“ Die Unterhaltung wurde mit 1,3 bewertet, der Service mit 1,6. In der Kategorie Preis fiel der Markt mit einer 3,9 aber durch. Denn vor Glühwein und Bratwurst kommen Parkgebühren (7,50 €/Tag) und Festungseintritt (21€/Familie). Unterm Strich kam der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein so auf die Gesamtnote 2,0. (SZ/kk)

