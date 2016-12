Festung Königstein im Rennen um Museumspreis Die neue Dauerausstellung ist für einen Preis nominiert. Die Konkurrenz ist international.

Die Festung ist für einen europäischen Preis nominiert. © dpa

Die im Mai 2015 eröffnete Ausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“ beschert der Festung nun eine erfreuliche Ehrung. Denn das Europäische Museumsforum (EMF) hat die Festung mit ihrer neuen, interaktiven Dauerausstellung für den Europäischen Museumspreis 2017 nominiert. Damit ist die Festung eines von nur fünf deutschen Museen, die Chancen auf den Titel haben. Und außerdem das Einzige in Ostdeutschland. Insgesamt sind 46 Museen aus 24 Ländern nominiert, darunter beispielsweise die bulgarische Nationalgalerie in Sofia oder das Europäische Hansemuseum in Lübeck. Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein, hatte sich im Juni 2016 mit der Ausstellung zum ersten Mal für den Preis beworben und ist sehr erfreut. „Die Nominierung ist eine große Ehre. Sie würdigt die intensive museale und wissenschaftliche Arbeit, die wir in den letzten drei Jahrzehnten in die Verwirklichung dieser Ausstellung investiert haben“, sagt sie. „Und sie gibt uns die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den derzeit progressivsten Museumsmachern in Europa.“

Auch Laurella Rincon, ein Mitglied der zwölfköpfigen Jury aus Museumsdirektoren, Kunsthistorikern, Dozenten, Kuratoren, Beratern und Experten, zeigte sich beeindruckt, als sie im November 2016 die Ausstellung auf der Festung Königstein besuchte. Besonders überzeugend wären die Vielfalt interaktiver Elemente, die Medienstationen und die innovativen Angebote, mit deren Hilfe sich auch Kinder spielerisch in die Geschichte der Wehranlage vertiefen können, so Taube.

Der zweite Teil der Bewerbung ist eine persönliche Präsentation. Dafür werden die Museen auf der Jahrestagung des EMF ein exemplarisches Exponat aus ihrer Ausstellung vorstellen. Angelika Taube reist dafür mit einem Original aus der Ausstellung im Mai 2017 ins kroatische Zagreb – mit welchem, steht noch nicht fest. Erst dann wird die Jury ihre Entscheidung fällen und den Preis zum 40. Mal vergeben. Die Ausstellung „In lapide regis“ ist die größte der Festung. In dreiunddreißig Räumen wird Besuchern die 800-jährige, wechselhafte Geschichte der Nutzung der Festung vermittelt. Das zog bisher 440 000 Besucher an.

