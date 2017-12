Festumzug mit nur zwei Pferdewagen? Stolpen feiert 800 Jahre. Ein Festumzug mit nur zwei Pferdewagen ist zu wenig, findet ein Stadtrat.

Die Historie von Stolpen kann nicht mit nur zwei Pferdewagen dargestellt werden. © Symbolfoto: Frank Baldauf

Stolpen. Zu den Feierlichkeiten von Stolpen 800 wird auch ein Festumzug vorbereitet. Allerdings sollen nur zwei von Pferden gezogene Wagen dabei sein. Und das ärgert Stadtrat Klaus Geißler (FDP). „Das ist viel zuwenig. Es soll doch vor allem ein Stück Historie sein. Und da müssen die Bilder einfach auf einem Wagen gestaltet werden, der von Pferden gezogen wird“, sagt er. Offenbar hatten die Organisatoren noch Bilder von verunglückten Kutschen oder dem schweren Unfall beim Umzug in Sebnitz vor Augen. Das könne man jedoch nicht als Grundlage nehmen. Es gebe jede Menge Beispiele, wo nichts passiert ist, sagt Klaus Geißler und nennt auch die Festumzüge zum Tag der Sachsen, an denen er mehrere Male persönlich teilgenommen hat. Man müsse zum Beispiel nur beachten, dass die Pferde nicht direkt vor oder hinter Musikkapellen eingeordnet werden. Natürlich müsse auch das Publikum sich anpassen. „Es gibt so viele Umzüge, wo es funktioniert. Davon sollten wir in Stolpen ausgehen“, sagt Klaus Geißler. Er hofft, dass sich das Organisatorenteam des Festumzuges noch einmal berät, und ein paar mehr von Pferden gezogene Wagen zulässt. (SZ/aw)

