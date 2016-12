Festtagsbraten aus der Großküche Krankenhaus, Knast oder Altheim sind sicher nicht die beliebtesten Orte, um Weihnachten zu feiern. Da sollte doch wenigstens was Ordentliches auf dem Teller liegen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt’s in der JVA Zeithain Spanferkelrollbraten mit Sauerkraut, Kartoffeln und dunkle Soße – hier präsentiert von Franziska Jüttner, Mitarbeiterin von Gastroservice Selle. Das Riesaer Unternehmen beliefert unter anderem das Gefängnis mit Essen – natürlich auch an den Feiertagen. © Sebastian Schultz Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt’s in der JVA Zeithain Spanferkelrollbraten mit Sauerkraut, Kartoffeln und dunkle Soße – hier präsentiert von Franziska Jüttner, Mitarbeiterin von Gastroservice Selle. Das Riesaer Unternehmen beliefert unter anderem das Gefängnis mit Essen – natürlich auch an den Feiertagen.

Auch im ASB-Pflegeheim Gröditz gibt’s am ersten Feiertag Ente. Und dazu? Rotkohl und Klöße. Präsentiert von: Heimleiterin Sibylle Schmidt.

Die Patienten der Riesaer Klinik dürfen sich am ersten Feiertag geschmorte Entenkeule mit Rotkohl und Klößen aus der Küche von Michael Trautzsch schmecken lassen.

Brot und Wasser waren gestern: Über die Feiertage dürfen es sich auch die Gefangenen in der JVA Zeithain schmecken lassen – zumindest die, die nach vorheriger Prüfung tatsächlich hinter den Gefängnismauern bleiben müssen und keinen Ausgang bekommen. Das Festmenü wird laut JVA-Sprecher Thomas Kebsch in Absprache mit den Gefangenenvertretern ausgewählt, genau genommen mit der „Küchenkommission“. Maßlos krachen lassen kann es das Gremium aber natürlich nicht. Das zur Verfügung stehende Budgets müsse schon im Auge behalten werden, so Kebsch. Heiligabend gibt es ganz klassisch Kartoffelsalat und Bockwurst, am ersten Weihnachtsfeiertag kommt Entenkeule mit Rotkraut und Klößen auf den Tisch. Am zweiten Feiertag gibt’s im Gefängnis Spanferkelrollbraten mit Sauerkraut und Kartoffeln. Neben der sogenannten „Normalverpflegung“ werden vegetarische Gerichte und solche, die die muslimischen Speisevorschriften beachten, gereicht. Zubereitet wird das Essen der Inhaftierten bei Gastroservice Selle in Riesa.

Sicher ebenso wie ein Gefängnis dürfte das Krankenhaus zu den unbeliebtesten Orten, an denen man Weihnachten verbringen kann, zählen. Michael Trautzsch, Versorgungsmanager der Elblandkliniken, tut aber alles dafür, dass es dennoch möglichst festlich zugeht – wenigstens auf den Tellern. „Ich denke, niemand liegt über die Feiertage freiwillig im Krankenhaus. Daher sollten wir unser Bestes geben, diesen erzwungenen Aufenthalt so gut und so angenehm wie möglich zu gestalten.“ Komplett freie Hand hat er dabei jedoch auch nicht. Trautzsch entwirft die Speisepläne in Absprache mit der Diätassistentin – und den Patienten. „Ziel ist es, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den uns bekannten Vorlieben unserer Patienten, den diätetischen Vorgaben, dem Feedback aus der Pflege, dem, was wir in der Küche und im Service leisten können und natürlich unserem wirtschaftlichen Rahmen zu finden“, erklärt Trautzsch. Leicht sei das nicht. In Sachen Speiseplan lässt der Küchenchef auch eigene Traditionen einfließen: am 24. gibt’s Kartoffelsalat mit Frikadelle und frischer Gurke. „Ich kenne das persönlich nicht anders“, sagt Michael Trautzsch. Geschmorte Entenkeule mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen hat er für den ersten Feiertag auf dem Programm. Wildgulasch mit Preiselbeeren, Waldpilzen und böhmischen Knödeln gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag. „Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sollen so festlich wie möglich gestaltet werden“, so Trautzsch.

Im ASB-Pflegeheim Gröditz tut Leiterin Sibylle Schmidt alles dafür, dass es die Bewohner über Weihnachten so heimelig wie möglich haben. Der Speiseplan wurde mit der eigenen Küche, der Ernährungsberaterin einer Krankenkasse und einer Wirtschaftsleiterin des ASB ausgeheckt. Einige Heimbewohner werden zum Weihnachtsessen von ihren Familien abgeholt – rund 70 Bewohner bekommen das Festessen aber im Pflegeheim: Kartoffelsalat mit Wienern am Heiligen Abend, Entenbrust, Rotkohl, Klöße und Weihnachtseis als Dessert am ersten Weihnachtsfeiertag und schließlich Wildbraten, Rosenkohl und Knödel am zweiten Feiertag. Na dann: guten Appetit!

