Festtags-Fische aus Moritzburger Teichen In der Teichwirtschaft geht in diesen Tagen kaum das Licht aus. Denn die im Herbst aus den Teichen geholten Karpfen sind nicht nur in der Region gefragt.

So stattlich wie dieser Karpfen, den der Geschäftsführer der Teichwirtschaft Moritzburg in die Kamera hält, sind nicht viele seiner Artgenossen, die in diesen Tagen von Bärnsdorf aus auf die Reise zu den Kunden gehen. Schließlich hatte er mit vier Jahren einen Sommer länger Zeit zum Wachsen als die meisten anderen Karpfen in den Moritzburger Teichen. © Norbert Millauer

Henry Lindner geht nicht an sein Mobiltelefon. Wer den Geschäftsführer der Teichwirtschaft Moritzburg derzeit erreichen will, hat es schwer. Denn der Bärnsdorfer steht in diesen Tagen wie die meisten seiner Kollegen mit einer langen abwaschbaren Schürze im Schlachthaus des Betriebes. Seit Wochenbeginn ist die Zahl der Aufträge wieder steil nach oben geschnellt. Wie immer am Jahresende.

In vielen Familien gehört ein leckeres Karpfengericht zur festen Weihnachts- oder Silvestertradition. Entweder selbst zubereitet oder beim gemeinsamen Gaststättenbesuch. Entsprechend gehen in diesen Tagen die Bestellungen aus dem Großhandel und der Gastronomie in die Höhe. Und auch im Hofladen, der extra zusätzliche Öffnungszeiten hat, geben sich die Kunden die Klinke in die Hand.

Damit jeder zu seinem Moritzburger Wunschkarpfen kommt, muss wie am Fließband geschlachtet, ausgenommen, portioniert, filetiert und auch geräuchert werden. Da wird jede geübte Hand gebraucht. Nicht nur die der Mitarbeiter, sondern auch von bewährten Aushilfskräften, weiß Falk Herrmann zu berichten. Er behält im Büro den Überblick, damit alle Kunden rechtzeitig ihre bestellte Ware aus der Teichwirtschaft Moritzburg bekommen. Ob nun in der Region oder an der Ostseeküste, wo man seit Jahren ebenfalls die Karpfen aus den Moritzburger Teichen zu schätzen weiß.

Um das Schlachten kommt außer Falk Herrmann nur herum, wer sich um die Verladung der lebend verkauften Fische kümmern muss. Die schwimmen seit dem Abfischen im Herbst in den sogenannten Hälterbecken in dem auf der anderen Straßenseite gelegenen Teil des Betriebsgeländes. Obwohl die Temperaturen derzeit eigentlich ideal sind, nicht zu warm, aber auch nicht so kalt, dass sich eine Eisschicht bildet, laufen auf den Becken zwei Walzen auf Hochtouren. „Bei den vielen Fischen, die sich zurzeit noch dort befinden, ist es sicherer, für zusätzlichen Sauerstoff zu sorgen“, sagt Falk Herrmann. Schließlich will die Teichwirtschaft jetzt nicht noch Verluste riskieren. Denn die Fischernte ist in diesem Jahr ohnehin schon geringer ausgefallen als erhofft.

Zum Start des Abfischens im Spätsommer hatte Henry Lindner noch mit rund 150 Tonnen gerechnet. Als vor vier Wochen der Obere Altenteich als letzter der 24 von der Teichwirtschaft Moritzburg bewirtschafteten Teiche geleert war, standen schließlich zehn Tonnen weniger zu Buche. In normalen Jahren werden dagegen um die 180 Tonnen geerntet. Der Hauptgrund für den unterdurchschnittlichen Ertrag ist, dass im Frühjahr nicht genügend Fische für die Aufzucht zur Verfügung standen. Denn gerade die jüngeren, kleinen Karpfen stehen auf Speisekarte der Kormorane ganz oben. Die schwarz gefiederten Räuber schlugen gemeinsam mit Reiher und Fischotter aber auch wieder in den Moritzburger Teichen zu.

In den beiden letzten Wochen des Jahres verkauft die Teichwirtschaft zwischen 20 und 25 Tonnen Fisch. Das sind etwa so viel, wie beim traditionellen Fischzug aus dem Schlossteich geholt werden. Viel Zeit, um Weihnachten zu feiern, bleibt da nicht. Heiligabend ist nach dem Mittag Feierabend. Doch am zweiten Feiertag geht es ab 5 Uhr in der Früh schon weiter. Schließlich muss am Dienstagmorgen wieder frischer Fisch in den Geschäften sein.

Der Hofladen der Teichwirtschaft Moritzburg auf der Hauptstraße in Bärnsdorf ist in dieser und in der nächsten Woche jeweils Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr und Sonnabend von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

