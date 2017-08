Festprogramm auch fürs Smartphone Die Website des Herbst- und Weinfestes wird jetzt auch auf mobilen Endgeräten angezeigt.

Gut eineinhalb Monate, bevor sich Altkötzschenbroda wieder in eine Festmeile verwandelt, ist der neue Internetauftritt des Herbst- und Weinfestes online gegangen. Wie Radebeuls Marketingverantwortliche Ina Dorn mitteilt, wurde gemeinsam mit dem Radebeuler Grafiker Stefan Voigt nach einer Gestaltung gesucht, die das Fest in seiner Vielfalt präsentiert. Die neue Website sei übersichtlicher und klarer strukturiert, sodass Informationen mit wenigen Klicks gefunden werden könnten.

Die alte Internetseite war vor allem zu Stoßzeiten während des Festwochenendes oft überlastet. Außerdem war die Seite nicht für die Ansicht auf mobilen Endgeräten geeignet. Über die neue Website können sich die Besucher nun auch vor Ort auf ihrem Smartphone über das Programm, die Künstler und Winzer informieren. Über den Punkt „News“ werden zudem Neuigkeiten und kurzfristige Änderungen kommuniziert.

Aktuell werde noch am Feinschliff der Homepage gearbeitet, so Ina Dorn. So soll in den nächsten Tagen auch das Festprogramm online stehen. Neu sind dabei Suchmasken über die gezielt nach Programmpunkten, Theatergenres oder Musikstilen gesucht werden kann. Auch ein Archiv, in dem alle bisherigen Teilnehmer des Internationalen Wanderfestivals mit ihren Inszenierungen vorgestellt werden, sei noch im Aufbau. In einem neu eingerichteten Download-Bereich soll schon vor dem Fest das komplette Programmheft zum herunterladen stehen.

Das Herbst-und Weinfest findet in diesem Jahr wegen der Bundestagswahl eine Woche später als gewohnt vom 29. September bis zum 1. Oktober statt.

www.weinfest-radebeul.de

