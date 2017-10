Festplatz kurz vor Fertigstellung Seit der ersten Beratung sind zehn Jahre vergangen. Die letzten Geräte sollen in dieser Woche aufgestellt werden.

Mathias Wachs (hinten links) von der gleichnamigen Firma hat an die Kita Gleisberg ein Entdeckerpaket mit Insektenhotel und Nistkasten übergeben. Das wird auf dem neuen Festplatz aufgestellt. © André Braun

Was lange währt, wird gut. Der Festplatz in Gleisberg steht vor seiner Fertigstellung. „Wie mir Matthias Lange vom Roßweiner Bauamt mitteilte, sollen die noch fehlenden Geräte in dieser Woche geliefert und aufgebaut werden. Auch der Schotterplatz wird fertiggestellt“, sagte Ortsvorsteher Bernd Handschack.

Vor zehn Jahren habe es die ersten Beratungen zur Gestaltung eines Festplatzes gegeben. Innerhalb weniger Wochen wurde ein Projekt erstellt. Anfang dieses Jahres wurde der Bau im Stadtrat beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 137 000 Euro. 75 Prozent werden über das Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ gefördert.

Die Kinder der Kita Kinderburg freuen sich besonders darauf, die Spielgeräte endlich nutzen können. Und seit Montag ist die Vorfreude noch mehr gestiegen. Sie haben ein Entdeckerpaket mit Insektenhaus und Vogelhaus gewonnen. Das ist von der Firma Wachs Bau als Franchise-Partner von Town & Country Haus übergeben worden. Auch die Mädchen und Jungen der Kita „Unter den Linden“ in Roßwein sowie des Waldheimer Hortes „Schulbergstrolche“ können sich über solch ein Umwelt-Entdeckerpaket freuen.

