Festnahmen an der Grenze Am vergangenen Wochenende konnten die Beamten der Bundespolizei entlang der Autobahn mehrere gesuchte Straftäter festnehmen.

© Symbolfoto/Marko Förster

Pirna/Breitenau. Sechs Personen, die per Haftbefehl gesucht worden, gingen den Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Wochenende ins Netz. Los ging es am Freitag mit einem 39-jährigen Rumänen, der jetzt eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA absitzen muss, da er noch eine offene Geldstrafe von 525 Euro wegen Erschleichen von Leistungen nicht bezahlen konnte.

Am Tag darauf nahmen die Beamten einen 23-jährigen Rumänen fest. Auch für ihn ging es direkt ins Gefängnis nach Dresden. Der 23-Jährige wird dringend des gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall verdächtig. Später konnten zwei Bulgaren (21, 40) ihre Fahrt fortsetzen. Der 21-Jährige musste noch eine offene Geldstrafe von knapp 65 Euro wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz begleichen und der 40-Jährige eine Geldstrafe von 420 Euro, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hatte.

Am Sonntag musste ein 30-jähriger Rumäne noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 220 Euro wegen Erschleichens von Leistungen bezahlen. Kurz darauf stellte stelle sich bei einem 41-jährigen Bulgaren heraus, dass dieser noch eine offene Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung bezahlen muss. Nachdem beide Personen die noch offenen Geldstrafen bezahlt hatten, konnte sie ihre Fahrten fortsetzen. (szo)

