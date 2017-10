Festnahme nach Bandendiebstahl Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten drei Tschechen, die sich des Bandendiebstahls verdächtig machten.

© picture allianz/dpa

Ein Skoda mit tschechischer Zulassung ist am Donnerstag in den Focus der Einsatzkräfte vom Bundespolizeirevier Breitenau geraten. Die Polizeivollzugsbeamten kontrollierten im Rahmen der Schengenfahndung auf dem Rastplatz PWC „Am Heidenholz“ in Breitenau. Die drei Tschechen, zwei Männer im Alter von 42 und 45 Jahren und eine 35-jährige Frau, konnten sich gegenüber den Beamten zwar ausweisen, bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem hatten die Beamten allerdings einen Treffer. Der 42-Jährige war in Deutschland einschlägig polizeibekannt, wegen Eigentumskriminalität und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Laut Polizeibericht nahmen ihn die Beamten fest, weil er als EU-Bürger sein Reiserecht für die Bundesrepublik Deutschland verwirkt hat. Der Beschuldigte wurde in die Tschechische Republik zurückgeschoben.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten drei präparierte Taschen, wie sie von Straftätern bei ihren Diebestouren genutzt werden. Im Kofferraum des Skoda entdeckten die Beamten außerdem 21 Gegenstände, die teils noch mit den Diebstahlssicherungen versehen waren. Einen Eigentumsnachweis für die Ware konnten die Beschuldigten nicht liefern, weshalb sich die drei Tschechen des Bandendiebstahls verdächtig machten. Bei den aufgefundenen Sachen handelt es sich unter anderem um Kinderschuhe, Lichterketten, Parfüm und Spielsachen. Der Gesamtschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Frau und der 45-jährige Mann durften nach der Kontrolle weiterfahren. Die Polizei Sachsen führt die weiteren Ermittlungen gegen die drei Tschechen fort. (SZ)

