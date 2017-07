Festnahme nach Autobeschuss Zwei Ebersbacher sollen eine Bushaltestelle beschädigt und Fahrzeuge mit einer Waffe beschossen haben. Auch in ihren Wohnungen ist die Polizei fündig geworden.

Symbolbild. © picture allianz/dpa

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz mehrere Sachbeschädigungen in Ebersbach-Neugersdorf aufgeklärt. Das teilt Sprecher Thomas Knaup mit. Die Ermittler haben in Ebersbach zwei 19 und 20 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen und deren Wohnungen durchsucht.“ Vorausgegangen ist ein Antrag der Staatsanwaltschaft aufgrund von erlassenen Beschlüssen des Amtsgerichts Görlitz

Den beiden Ebersbachern wird vorgeworfen, unter anderem mindestens einen Unterstand an einer Bushaltestelle in der Oberlandstadt mit Pyrotechnik beschädigt und zahlreiche Autos mit einer Luftdruckwaffe beschossen haben. Der dabei verursachte Sachschaden betrug insgesamt mehr als 10000 Euro.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen beschlagnahmten die Ermittler zudem mehrere Kugelbomben und weitere Gegenstände, die laut Knaup in Deutschland verboten sind. Die Polizei führte beide Tatverdächtige dem Haftrichter vor. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den 19-Jährigen in Vollzug und den Haftbefehl gegen zweiten Tatverdächtigen gegen Auflagen außer Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Bei den Straftaten geht es um das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, den unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen sowie Besitzes und Führens verbotener Gegenstände und der Sachbeschädigung. Allein das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht. „Hier kommt auch die Verhängung von Jugendstrafen in Betracht“, so der Polizeisprecher. (szo/tc)

