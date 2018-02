Festnahme in den Morgenstunden

Lohsa. Zivilfahnder nahmen am Montag morgen einen 40-Jährigen in der Wohnung seiner Lebensgefährtin fest. Er soll im Oktober des vergangenen Jahres eine Bekannte zusammengeschlagen und Zeugen der Tat mit dem Tode bedroht haben. Ein Richter am Amtsgericht Bautzen hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz die Untersuchungshaft des Beschuldigten angeordnet. (red/US)

