Festnahme im Stadtzentrum Iraner (30) geht gegen Lehrer (37) vor und löst einen Polizeieinsatz mit Nebenwirkungen aus.

Wer am Freitag in den Mittagsstunden im Stadtzentrum im Bereich des Foucault-Gymnasiums etwas von einer vermeintlichen Bombendrohung gehört hat, der ist einer Fehlinformation aufgesessen. Fakt ist, es gab einen Polizeieinsatz und sogar eine vorläufige Festnahme, aber aus Polizeisicht stellt sich das dann doch alles anders dar. Denn Schauplatz war nicht das Gymnasium, sondern die benachbarte Euro-Schule in der Straße des Friedens, wie Polizeisprecher Thomas Knaup auf Nachfrage mitteilt. Hierhin wurde die Polizei gegen 11 Uhr gerufen, weil ein 30-jähriger Iraner, der als Asylbewerber in Deutschland lebt, einen 37-jährigen Lehrer angegriffen hat. Den Akten nach wurde der Lehrer beleidigt, der Tatverdächtige riss ihm die Brille herunter, warf Brille und des Lehrers Smartphone aus dem Fenster und kündigte zudem offenbar an, dass die Schule brennen solle. Zu allem Überfluss wurde laut Polizei auch noch Reizgas vom Iraner versprüht, der anschließend flüchtete und sich in einem nahen Gebüsch versteckte. Dort fand ihn aber die Polizei und nahm ihn vorläufig fest. Die Liste der Beschuldigungen in der Anzeige ist entsprechend lang. Zumindest die Festnahme bekamen dann wohl auch einige Schüler des Foucault-Gymnasiums mit. Wer wie genau zu der Festnahme auch noch eine vermeintliche Bombe hinzufügte, ist der Polizei nicht bekannt. Vorzeitiges Schulfrei oder eine Evakuierung der Schule gab es laut Polizei jedenfalls nicht. (US)

