Festnahme bei Verkehrskontrolle

Hoyerswerda. Ein per Haftbefehl Gesuchter ist am Dienstagnachmittag einer Polizeistreife ins Netz gegangen. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen mit seinem Volvo an der Merzdorfer Straße. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Justiz nach dem Mann wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls fahndete. Dies eröffneten ihm die Ordnungshüter bei seiner Festnahme. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt. (kk/US)

