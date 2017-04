Festmedaillen sind weiterhin gefragt Die Plaketten zum Sachsentag sind ein Verkaufsschlager. Auch der Sachsengroschen kommt bei Sammlern gut an.

Sachsengroschen zum Tag der Sachsen. © Rafael Sampedro

Löbau. Die Nachfrage für die offizielle Festmedaille zum Tag der Sachsen in Löbau ist weiterhin groß. Das teilte Lucas Freudenberger von der Löbauer Tourist-Information mit. Dort werden die Medaillen in drei verschiedenen Varianten und Preiskategorien verkauft. Insgesamt sind bis 30. März 484 Medaillen über den Ladentisch gegangen. Damit hat sich die Verkaufszahl zu Jahresbeginn – damals sind es 248 verkaufte Exemplare gewesen – fast verdoppelt.

Am häufigsten ist bis dato die teuerste Medaillenvariante aus Feinsilber verkauft worden. 196 Stück zum Preis von je 54 Euro sind es gewesen. Fast genauso begehrt ist die Plakette aus vergoldeter Bronze: 176 Käufer haben sich das Sammlerstück 18 Euro kosten lassen. Noch 112 Mal ist die Medaille aus Kaiserzinn für 14 Euro verkauft worden. Die Stückzahl aller drei Varianten ist auf je 300 begrenzt.

Der etwas später auf den Markt gebrachte Sachsengroschen kommt ebenfalls gut an. Das teilte Andrea Bethmann von der Alten Apotheke in Löbau mit. Die Apotheken-Inhaber Birgit Schleicher und Wieland Schäfer haben die Herstellung des Groschens mit einer kleinen Finanzspritze unterstützt. Aus diesem Grund ist ihnen auch die Ehre zuteil geworden, den Groschen verkaufen zu dürfen. In den ersten Verkaufstagen sei das Angebot besonders von Sammlern sehr gut angenommen worden, so Mitarbeiterin Frau Bethmann. Mittlerweile sei die Nachfrage aber etwas abgeflaut. Den Groschen gibt es in der Kupfervariante für drei Euro, in vergoldetem Kupfer für zehn Euro oder in Feinsilber für 19 Euro zu kaufen. Zum Tag der Sachsen werden außerdem weitere 3 000 kupferne Groschen unter die Besucher gebracht.

