Festjahres-Euphorie geht weiter Beim 800. Stadtgeburtstag hatte es Gröditz krachen lassen. Den Schwung wollen die Macher ins Jahr 2018 mitnehmen. An Ideen wird schon gefeilt.

Verzaubern ließen sich bei der 800-Jahrfeier im vergangenen August viele Gröditzer – zum Beispiel von Zauberer Florian Steinborn auf der Obstwiese hinterm Dreiseithof. Auch in diesem Jahr will die Stadt wieder etwas auf die Beine stellen – wenn auch keine ganz so große Feier. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen.

Eine Armbanduhr eigens zum Gröditzer Festjahr hatte das Fachgeschäft Mosler extra anfertigen lassen. Die limitierte Auflage von insgesamt 50 Stück ist nach Angaben der Stadtverwaltung komplett verkauft worden.

Der Zollstock zur 800-Jahrfeier kam gut an – vor allem bei den Männern. Deshalb ist davon keiner mehr zu haben. Insgesamt 100 Stück hatte die Stadt anfertigen lassen. Fotos:

Die handbemalten 100 Wasserturm-Spardosen sind komplett vergriffen. Von den ähnlich gestalteten, aber kleineren Schlüsselanhängern gibt es noch Exemplare für je 2,50 Euro im Bürgerbüro oder in der Bibliothek.

Gröditz. Was war das für ein Fest. Drei Tage lang hat es Gröditz Mitte August richtig krachen lassen. Konzerte, Modenschauen, Historienstreifzug, Feuerwerk. Die 800-Jahrfeier war gespickt mit Höhepunkten und brachte die ganze Stadt auf die Beine – plus mehrere Tausend Besucher aus dem Umland. Hinterher gab es überschwängliches Lob für das, was die Organisatoren auf die Beine gestellt hatten. Ein neuer Stolz schien aufzukeimen in der 7 500-Einwohner-Stadt.

Inzwischen ist das Festjahr vorbei, der Weihnachtsmarkt im Dreiseithof Anfang Dezember markierte das offizielle Ende. Die Euphorie von 2017 will man in Gröditz keinesfalls versiegen lassen. Im Rathaus feilt man deshalb an Ideen, wie sich die Begeisterung aufrecht erhalten und in ein neues Stadtleben ummünzen lässt.

Dabei steht in diesem Jahr die Dreiseithof-Eröffnung ganz vorn an. Derzeit laufen beim letzten Bauabschnitt des neuen Gröditzer Kultur- und Vereinszentrums an der Hauptstraße die finalen Arbeiten. Der diesjährige Bürgermeister-Empfang am 6. Juni soll groß aufgezogen werden und einen würdigen Rahmen für die Einweihung des Gesamtkomplexes bilden.

Den nächsten Höhepunkt an gleicher Stelle soll es schon kurz darauf geben, verrät Katrin Müller von Stadt Gröditz. Für den 16. Juni eine ganztägige Unterhaltungsveranstaltung unter dem Arbeitstitel „Hoffest“ in Planung. Dann soll es traditionelles Handwerk zu sehen geben. Auch ein Trödelmarkt ist geplant. Und zwei Dutzend Gröditzer Vereine haben auch schon Interesse am Mitmachen, freut sich Katrin Müller. Im Veranstaltungskalender für 2018 hat die Stadt-Mitarbeiterin, die sich im Rathaus ums Kulturmanagement kümmert, schon jetzt 50 Veranstaltungen stehen. Einen Veranstaltungskalender fürs ganze Jahr, wie es ihn früher gab, werde die Stadt aber nicht herausbringen. „Das ist zu starr“, sagt Katrin Müller. Stattdessen will die Stadt im Monatsrhythmus über die anstehenden Veranstaltungen informieren. Zum Beispiel über die städtische Facebook-Seite oder die Stadt-Internetseite.

Stahlwerker-Porträts in der Scheune

Ihrem Internetauftritt will die Stadt im Jahresverlauf ohnehin mehr Pfiff verleihen. Die Nutzerfreundlichkeit soll verbessert und die Gestaltung angepasst werden. Statt der jetzigen vielen bunten Farben soll bald der Blauton dominieren, der auch schon im Festjahr 2017 überall zu sehen war. Wie zum Beispiel auf den großen Infoplanen während des historischen Streifzugs im August.

Nach diesen großen Planen mit den vielen Fotos und geschichtlichen Informationen werde sie häufig gefragt, sagt Katrin Müller. Derzeit seien die Planen aber eingemottet. Sie sollen aber bald wieder zum Einsatz kommen. Nämlich immer dann, wenn der Inhalt zu einer Veranstaltung passt. Für den Mai dieses Jahres zum Beispiel ist im Dreiseithof eine Foto-Ausstellung geplant. In der werden Schwarz-Weiß-Arbeiterporträts aus dem örtlichen Stahlwerk gezeigt, die der frühere Gröditzer Günther Kunath zu DDR-Zeiten geschaffen hatte. Kunath werde für die Eröffnung einen Abstecher aus seiner baden-württembergischen Altersresidenz in seine frühere Heimat machen, kündigt Katrin Müller an.

Auch im 801. Jahr Gröditz ist also eine Menge los. Bis zum nächsten Stadtfest, das mancher nach der 2017er Ausgabe schon herbeisehnt, müssen sich die Gröditzer allerdings noch etwas gedulden. Erst 2022 soll es wieder so weit seit. Die Röderstadt will sich nur alle fünf Jahre eine große Feier gönnen – dann aber auch eine hochwertige. Das wiederum braucht mindestens ein Jahr Vorbereitung und kostet auch viel Geld. Allein die 800-Jahrfeier hat nach Stadtangaben insgesamt mehr als 100 000 Euro gekostet. Durch Sponsoren konnte die Last für die Stadtkasse letztlich jedoch auf etwa 70 000 Euro reduziert werden.

Facebook-Seite: „Stadtleben Gröditz“

