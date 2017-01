Festjahr-Auftakt geht durch den Magen Gohrischheide-Wild, sächsische Gnocchi und Holundersüppchen: Zum Start des Festjahres ging in Gröditz die Post ab – kulinarisch.

Auf den Karpfen, fertig, los: Küchenchef Robby Höhme (großes Foto, schwarze Schürze) erklärt den Teilnehmern des Kochkurses in Gröditz das Filettieren. © Eric Weser Auf den Karpfen, fertig, los: Küchenchef Robby Höhme (großes Foto, schwarze Schürze) erklärt den Teilnehmern des Kochkurses in Gröditz das Filettieren.

Gregor Wendt hatte das mit den „sächsischen Gnocchi“ (kleines Foto; links) gut im Griff.

Die brauchte es für den Hauptgang des insgesamt dreiteiligen Menüs: Wildschweinrückensteak auf winterlichem Leipziger Allerlei – und Gröditzer Kartoffelklößchen, den besagten „sächsischen Gnocchi“. Von einer kurzen Unterbrechung abgesehen scharten sich am Freitagabend 16 Hobbyköche fast drei Stunden um die Kochinsel.

Eins dürfte nach diesem Auftakt feststehen: Wenn es mit dem Gröditzer Jubiläumsjahr so weitergeht, dann haben die Röderstädter allen Grund, sich auf ein fulminantes 2017 zu freuen. Mit einem Kochkurs im Küchenstudio Hepp ist am Freitagabend an der Hauptstraße die erste offizielle Veranstaltung des Festjahres über die Bühne gegangen. Und wie. Angeleitet von Küchenchef Robby Höhme aus Grimma bereiteten sich 16 Teilnehmer ein Dreigängemenü zu.

An den Messern, Töpfen und Tellern: Bekannte Gröditzer Gesichter von Elektro-Installationsmeister Gregor Wendt über Apothekerin Kerstin Förster bis hin zu Jochen Reinicke. Der mit vielversprechender blauer Küchenschürze (Aufschrift: „I bin sau guat!“) gekleidete Stadtchef schaute dann aber doch lieber nur zu und überließ das Kochen den anderen. Wie auch das Essen: Noch vorm Anrichten des ersten Gangs – Radeberger Biersüppchen mit pochiertem Karpfenfilet – verließ das Stadtoberhaupt Herd und Kochstudio. Der nächste Termin wartete.

Was dafür mehr Platz für seine Mitarbeiter an der Kochinsel schaffte, zumal die Stadtverwaltung mit sechs Personen stark vertreten war. „Wir haben gelost und die Karten gewonnen“, sagte Bürgermeister-Sekretärin Ramona Klemm erfreut. Sie kam mit Kollegin Simone Helbig.

Sie und die anderen Teilnehmer hatten am Freitagabend zwischen 18 und 21 Uhr kaum eine ruhige Minute. Da man sich kennt, hatte man einander viel zu erzählen und gemeinsam zu lachen. Und dann war da ja noch das gemeinsame Kochen: Die einen filettieren den fangfrischen Karpfen für die Vorspeise, andere schnitten und würzten das Rückensteak vom Wildschwein für den Hauptgang – ein Tier aus der Gohrischheide übrigens. Der nächste walkte händisch den Rosinen besetzten Quarkspitzen-Teig.

Nebenbei lernten die Koch-Amateure vom stets umherflitzenden Küchenprofi Robby Höhme, dass neben Möhren und anderem Gemüse auch Flusskrebse ins Leipziger Allerlei gehören, jedenfalls in der ganz klassischen Variante. Weil diese Krustentiere aber gerade nicht da waren, kamen fürs Gröditzer 800-Jahre-Menü Garnelen zum Einsatz, mit denen zum Beispiel Bärbel Fischer – Frohnatur und das Gesicht des Naturmarkts Flora et Herba in der Röderaue – eine ganze Weile zu tun hatte. Doch aufwendiges Abpulen der Schale muss nicht bei allem sein, was in den Kochtopf kommt. Bei Knoblauch zum Beispiel: Einfach draufschlagen, ab in die Pfanne und nach kurzer Zeit kann man die Schale ganz einfach abziehen. Das hatte Fliesenleger-Meister Uwe Boragk offenbar auch noch nicht probiert.

Während die Gäste sich die Gänge an der Festtafel schmecken ließen, wieselte im Hintergrund das Inhaber-Duo vom Küchenstudio umher, um Abfälle einzusammeln und für den stetigen Nachschub an Rotwein, Bier oder – in seltenen Fällen – Wasser zu sorgen. Seit neun Jahren veranstalte ihr Küchenstudio Kochkurse in Gröditz, erzählt Nicole Hepp, während sie eine Pfanne mit Fit vom Fett befreit. Etwa fünfmal pro Jahr kommt ein Kochprofi in das einstöckige Haus neben der Röder. Für die Hepps ist das Marketing, denn hauptberuflich verkaufen sie Küchen.

Drei Stunden nach Beginn der launigen Kochveranstaltung hatten die Teilnehmer den letzten Gang vom großen, weißen Geschirr verputzt: lauwarmes Gröditzer Holundersüppchen mit Sauerrahm und Quarkspitzen. Für Kochprofi Robby Höhme gab´s zum Abschied großen Applaus. Jetzt muss er noch die Rezepte an die Teilnehmer schicken. Ob die dann das Festmenü daheim noch mal nachkochen? Vielleicht. Bleibt zu hoffen, dass die Stimmung dann zu Hause auch so gut ist, wie am Freitag.

Im Festmonat Januar unter dem Motto „Kulinarische Streifzüge“ stehen unter anderem noch die Tapas-Party im Spanischen Hof (25. Januar, 18 Uhr) und das literarische Lesecafé (27. Januar, 15.30 Uhr ) in der Stadtbibo an.

