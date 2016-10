Festival hinter der Knorpelschänke Sieben Bands treten am Sonnabend bei „Rock im Herbst“ auf. Am Anfang ist der Eintritt sogar frei.

Die zwei Musiker von Dyse sind durch ihre kraftvolle Musik bekannt. Jetzt sind sie in Feldschlößchen zu erleben. © PR

Ein Rockfestival im Herbst und dazu noch auf dem Land, das hat Seltenheitswert. Das ist vermutlich ein Grund, weshalb jedes Jahr Hunderte Besucher nach Feldschlößchen bei Radeberg pilgern. Noch viel wichtiger dürfte aber die Musik sein. Jedes Jahr stellen Johannes Baumgärtel und Rene Brückner ein beachtliches Programm zusammen.

In diesem Jahr werden ganz unterschiedliche Musiker auftreten. Der Reigen wird mit „Kill me pussycat“ aus Dresden eröffnet. „Das ist kraftvoller Rock.“ Dann folgen „The Cold Rush“ mit Gothik-Elektro-Rock, die Hip-Hoper „Asthma La Vista“ und „GT“ aus Großröhrsdorf. „Wir freuen uns, dass sie an dem Abend ihre neue Platte vorstellen werden.“ Strongbow aus Dresden haben dann Punk-Musik im Gepäck. Anschließend stehen die Konzert-Höhepunkte bevor: die Alex Mofa Gang und Dyse. „Beide Auftritte werden ganz besondere Höhepunkte. Beide Bands haben nicht ohne Grund in diesem Sommer auf mehreren großen Festivals gespielt.“ Die Organisatoren sind seit mehr als einem Jahr auf der Suche nach geeigneten Bands. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Musikern. Wenn sie zu uns passen, dann können sie in Feldschlößchen auftreten. Wieder andere kennen wir persönlich und andere buchen wir ganz klassisch über die Agentur oder ich höre sie eben im Radio.“ Die Verträge werden dabei schon etliche Monate vor dem Konzert abgeschlossen. „Sonst sind bei den Bands schon alle Termine weg.“ An dem 8. Oktober wird von 18 Uhr bis in den späten Abend Musik nonstop gespielt, unterbrochen lediglich durch die kurzen Umbaupausen. Die Bands spielen zwischen einer halben und einer Stunde. Der Eintritt: acht Euro. Zwischen 17 und 18 Uhr ist er sogar frei.

Das Festivalgelände befindet sich hinter der Knorpelschänke in Feldschlößchen. Parkplätze sind ausgewiesen. Johannes Baumgärtel und Rene Brückner wollen mit Rock im Herbst ein Event für die ganze Familie anbieten. „Eltern mit ihren Kindern können die ersten Stunden nutzen. Deshalb auch der freie Eintritt. Etwas später müssen die Kleinen dann ins Bett und die Großen genießen die anderen Bands.“ Sollte doch Regen kommen, dann tut das der Stimmung keinen Abbruch, ein Teil des Geländes ist überdacht. (SZ/td)

