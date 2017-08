Festival des Lichts Ring on Feier hat Zittau belebt. Tausende Besucher kamen. Und hoffen auf eine Neuauflage im nächsten Jahr.

Auch die zweite Auflage von „Ring on Feier – Festival des Lichts“ entpuppte sich am Sonnabend als voller Erfolg. Die Gäste aus Zittau und der Region sowie den Nachbarländern flanierten gut gelaunt um Zittaus Grünen Stadtring.

Viele Familien mit Kindern spazierten in den frühen Abendstunden den Ring entlang und bestaunten die Darbietungen. Höhepunkt dabei waren natürlich die Gebäude der Stadt in faszinierendem Licht.

Steckbrief

Ring on Feier am 12. August in Zittau war die zweite Auflage des Festivals des Lichts.

Mehr als 15 000 Besucher kamen aus der ganzen Oberlausitz und den Nachbarländern.

Der Veranstalter, der Verein Tradition und Zukunft Zittau (TuZZ), zeigte sich sehr zufrieden.

