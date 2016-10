Festgottesdienst zur Kirchensanierung Die Bauarbeiter geben die Kirche in Rosenthal wieder frei. Ein Projekt bleibt aber unerledigt.

Die Kirche in Rosenthal ist saniert. © Kristin Richter

Darauf hat sich die Kirchgemeinde seit Längerem gefreut. Endlich ist wieder ein Gottesdienst in der Kirche in Rosenthal möglich. Was Anfang des Monats noch nicht feststand, ist jetzt sicher: Am Sonntag, dem 23. Oktober, 10 Uhr, wird ein Festgottesdienst zur Kirchweihe gefeiert, teilt die Kirchgemeinde mit. Seit Mai dieses Jahres wurde gebaut. Die Fenstergewände der Glockenstube wurden erneuert und neue Anker eingezogen, die das Auseinanderdriften der Wände verhindern sollen. Außerdem musste ein Teil der Elektrik erneuert und der Dachstuhl saniert werden. Unterm Dach wurden Holzbalken ersetzt und verstärkt. Davon ist beim Festgottesdienst allerdings nichts zu sehen, weil die Innendecke den Blick in den Dachstuhl verhindert.

Was Kirchgänger ab Sonntag allerdings sehen können, ist die frische Farbe an den Wänden. Das haben Gemeindemitglieder in Eigenleistung erbracht. Wenn schon außen alles wieder schön ist, sollte es innen auch sein. Mit dem Denkmalschutz wurde abgestimmt, dass die Wände überstrichen werden durften. Vor der Renovierung gab es eine Bestandsaufnahme, die aber nur minimale Funde für historische Wandmalereien ergab. Das habe aber keine Auflage der Freilegung gerechtfertigt. So bekamen die Wände ein neues Weiß. Die Farbauswahl war aber trotzdem nicht so leicht. „Weiß ist ja nicht gleich Weiß“, sagt Pfarrer Jörg Humboldt. Schließlich habe man sich für einen nicht so grellen Ton entschieden, was vom Denkmalschutz auch befürwortet wurde.

Einen Makel behält die 1856 erbaute Kirche allerdings: den Riss im Giebel. Der soll repariert werden, wenn das nötige Geld dafür zusammengekommen ist. Dafür sind noch Spenden nötig. Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rosenthal-Langenhennersdorf hat derzeit etwa 730 Mitglieder.

Festgottesdienst Kirche Rosenthal, 23.10., 10 Uhr

