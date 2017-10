Festgottesdienst im Knast Zum Reformationstag gibt es zwischen Lorenzkirch und Nünchritz Gebete, Gottesdienste – und ein Angebot nur für Männer.

In der Zeithainer JVA findet kommende Woche ein Festgottesdienst statt. © Archivfoto: Lutz Weidler/Montage: SZ

Das Kirchspiel Zeithain plant rund um den Reformationstag gleich mehrere Veranstaltungen. Am Montag, 30. Oktober, wird zu einem Anspiel ins Gemeindehaus Zeithain unter dem Motto „Reformation und Politik“ eingeladen. Der Dresdner Pfarrer Matthias Kunze wird dabei als Martin Luther auftreten und lädt danach zu Tischgesprächen. Los geht es 19 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an alle Männer des Kirchspiels.

Pfarrer Martin Scheiter lädt am Dienstag, 31. Oktober, ab 8.30 Uhr zu einer Morgenandacht in die Kirche Glaubitz. Eine Stunde später beginnt ein Festgottesdienst mit dem Posaunenchor der Landeskirche und Pfarrerin Christel Bakker-Bents in der JVA Zeithain. Das Mittagsgebet leitet Pfarrerin Grit Skriewe-Schellenberg um 12 Uhr in der Kirche Röderau.

Wie zu Luthers Zeiten gefeiert und getanzt wurde, steht ab 15 Uhr in der Wacker-Halle Nünchritz im Fokus. 16 Uhr wird in der Kirche Lorenzkirch der Film „Katharina Luther“ gezeigt. Dort wird der Reformationstag mit dem Abendgebet ab 18 Uhr abgeschlossen. (SZ)

Für den Gottesdienst in der JVA ist eine vorherige Anmeldung unter Telfon 03525 762202 notwendig.

zur Startseite