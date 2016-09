Festgezurrt und zugebunden Mitarbeiter des Bischdorfer Tierheims befreien eine Hündin in einem Waldstück in Zittau. Das Tier hätte wohl nicht mehr lange durchgehalten.

So war der Hund in der Zittauer Weinau angebunden. © Tierheim

Der Bachlauf ist nur wenige Meter entfernt. Doch der durstige Hund kann das Wasser nicht erreichen. Viel zu eng ist die Leine mehrfach am Baum verknotet und mit Karabinern gesichert. Das Tier kann sich kaum auf den Boden legen. Seine Hundeschnauze ist mit einer Art festem Leder- oder Stoffriemen zugebunden. Winseln und Bellen locken eine Spaziergängerin in das mit Brennnesseln übersäte kleine Waldstück zwischen Ringallee und Tierpark in Zittau. Zusammen mit ihren beiden Hunden führt ihr Morgenspaziergang am Weinau-Gelände entlang, als sie den schmalen Schäferhundmischling so festgezurrt im Gehölz entdeckt. Da ist es Mittwoch Morgen, gegen 8 Uhr.

Wenige Minuten später klingelt das Telefon bei Ramona Loske. Die Leiterin des Bischdorfer Tierheims wird von der Spaziergängerin, die mit ihrem Handy auch ein Beweisvideo drehte, informiert. Nachdem das ebenfalls in Kenntnis gesetzte Veterinäramt sein Einverständnis erklärt, brechen Martina Mucke und Wolfgang Loske sofort auf. Im Kofferraum des Fahrzeugs haben sie jede Menge Leckerlis und frisches Wasser. Was sich den Tierheimmitarbeitern, der zugezogenen Polizei und dem Ordnungsamt für ein Anblick bietet, beschreibt Frau Mucke so: „Der Hund hatte so gut wie keinen Bewegungsfreiraum, er fiepte, knurrte und bellte abwechselnd.“ Es dauert aber nicht lange, bis der Vierbeiner mit den bernsteinfarbenen traurigen Augen das erste Vertrauen fasst. Die Leine kann vom Baum losgelöst werden. Gierig schlürft er erstes Wasser. „Nach gutem Zureden hat er dann auch das erste Leckerli angenommen“, sagt Frau Mucke. Das Futter schmeckt ihm augenscheinlich gut, der Hund kommt fast ohne Scheu mit ins Auto, wo weitere Hundenaschereien als Belohnung warten. Auf dem Weg nach Bischdorf futtert er sie alle auf.

Etwa eine Stunde dauerte diese Befreiungsaktion. Eine Anzeige bei der Polizei ist gestellt, sagt Frau Loske später. Und nun wissen die Beteiligten auch: Es handelt sich um eine Hundedame. Die Tierheimchefin füllt das benötigte Protokoll aus. Polly heißt der Schäferhundmix mit dem schwarzen Fell, den braunen Pfoten und dem winzigen weißen Fleck auf der Brust nun. Etwa zwei bis drei Jahre wird sie alt sein. „Wir vermuten zudem, dass Polly erst vor Kurzem Junge bekommen hat“, zeigt die Tierheimleiterin auf das offensichtlich leicht vergrößerte Gesäuge. Doch von Hundebabys fehlt weit und breit jede Spur. Vielleicht sei jemanden in den letzten Tagen die Vermittlung von Hundewelpen aufgefallen? Über das Internet oder durch private Gespräche? „Eventuell erkennt jemand auf den Fotos unserer Facebookseite Polly sogar wieder und kann Angaben zum ursprünglichen Eigentümer machen“, hofft man im Tierheim.

Auf Facebook selbst machen die Bilder und Informationen weitläufig die Runde. Schon zwei Stunden nach Bekanntgabe der Situation wurde das Video am Mittwoch bis zum Mittag bereits fast 6 000 Mal gesehen, der Beitrag über 400 Mal geteilt. Mehr als 100 Kommentare waren zu lesen. Die meisten zeugen von jeder Menge Mitgefühl für Polly und hoffen, dass sie ein neues liebevolles Zuhause findet. Einige Kommentatoren wünschen dem oder den Besitzern die gleichen Erfahrungen, die die Hündin durchmachen musste.

Wie lange die Mischlingsdame angebunden war, lässt sich schwer einschätzen. Dass sie hätte sterben können, steht außer Frage. Im Protokoll ist vermerkt: „Es wurde billigend in Kauf genommen, dass der Hund verendet.“ Zumal der Platz, wo Polly ausgesetzt und festgebunden wurde, geschätzte 20 Meter von der Straße entfernt liegt. „Sie hatte mit der engagierten Spaziergängerin einen Schutzengel“, sind sich die Tierheimmitarbeiter einig. Nun bekommt die Hundefrau mit den übergroßen Ohren einen Gesundheits-Check beim Tierdoktor. Vier Wochen bleibt sie in Quarantäne. „Wenn sie gesund ist und es ihr wieder gut geht, kann sie vermittelt werden“, sagt Ramona Loske.

