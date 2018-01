Festgenommener randalierte

Unfall beim Linksabbiegen Riesa. Am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr war die Fahrerin (61) eines Ford Mondeo auf der Friedrich-List-Straße unterwegs und wollte nach links in die Kasernenstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem VW Passat zusammen, dessen Fahrerin (53) in entgegengesetzter Richtung auf der Friedrich-List-Straße unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wildunfall Großenhain. Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Zabeltitz und Walda zu einem Wildunfall. Der Fahrer (58) eines Opel Astra war auf der Strecke unterwegs, als ihm ein Wildschwein vor das Auto rannte. Das Tier flüchtete. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Schwalbe gestohlen Lampertswalde. Unbekannte sind in einen Schuppen an der Straße Dreiberg im Lampertswalder Ortsteil Weißig a. Raschütz eingebrochen und haben aus diesem ein Moped Schwalbe gestohlen. Das wurde am Mittwoch gegen 7.50 Uhr festgestellt. Der Wert des Zweirades ist nicht bekannt.