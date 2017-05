Festgeläut zur Geisterstunde Warum die Annenkirche die Dresdner in der Nacht zum Dienstag geweckt hat.

Blick auf die Annenkirche © dpa

Punkt 0 Uhr setzten sich die Elektromotoren in Gang, die die Glocken zum Schwingen bringen. Das Computerprogramm für das Geläut der Annenkirche hatte pünktlich zur Geisterstunde das Startsignal gegeben. Binnen Sekunden erschallte das volle Geläut, satte 15 Minuten lang.

Nachfrage bei Mira Körlin, Sprecherin der evangelischen Kirche in Dresden. „Was war der Grund fürs nächtliche Festgeläut?“ Sie konnte die Frage nicht beantworten. Auch nicht Superintendent Christian Behr, der für den gesamten Kirchenbezirk Dresden Mitte zuständig ist. Die Kreuzkirche war’s nicht, versicherte Mira Körlin.

Aber vielleicht ja die katholische Kathedrale? Dompfarrer Norbert Büchner winkte ab. „Nein, wir waren es auch nicht.“ Er sei „besonders spät“ schlafen gegangen, sagte Büchner, die Kathedrale habe nicht um Mitternacht geläutet.

Christfried Weirauch konnte die Frage prompt beantworten. Schließlich war er am Dienstagmorgen schon von mehreren Anrufern gefragt worden. Beim Programmieren des Geläuts sei am Montag ein Fehler unterlaufen, sagte der Pfarrer der Annen- und Matthäusgemeinde. Noch in der Nacht hat der Verantwortliche das System überprüft. Auch dabei sollen die Glocken noch einmal zu hören gewesen sein.

zur Startseite