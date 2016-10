Festgehalten im Augenblick Eine Fotoausstellung im Kirchgemeindezentrum Pirna-Copitz zeigt das Leben in europäischen Städten.

In London fotografiere Frank Frotzscher diese Köchin an einer asiatischen Garküche, die fröhlich ihre Gerichte anpreist. © Frank Frotzscher

Pirna. Frank Frotzscher, Heilerziehungspfleger aus Pirna und Fotografie-Autodidakt, präsentiert derzeit im Diakonie- und Kirchgemeindezentrum Copitz eine neue Fotoausstellung. Der Bildermacher hat Momente eingefangen, die er auf Reisen erlebt hat. Die Fotos entstanden beispielsweise in London, Salzburg, Wien und in vielen deutschen Städten. 23 ausgesuchte Bilder können jetzt zu den üblichen Öffnungszeiten des Diakonie-Zentrums besichtigt werden. Neu dieses Mal ist: Frotzscher zeigt erstmals ausschließlich Farbfotografien, denn hauptsächlich gilt seine Liebe der Schwarz-Weiß-Fotografie.

Die Schau in Copitz ist nicht seine erste Ausstellung, er zeigte seine Bilder in den vergangenen Jahren beispielsweise beim Kuratorium Altstadt in der Mägdleinschule. Oft stehen in Frotzschers Bilder Menschen im Vordergrund, er lichtet sie in scheinbar unbeobachteten Momenten ab, was den Bildern ihren ganz eigenen Reiz verleiht. Die aktuelle Schau läuft bis Mitte November. (SZ/mö)

