Festgefahren bei Verfolgungsjagd

Schuppen und Garagen aufgebrochen Schirgiswalde-Kirschau. Drei Einbrüche haben sich zwischen Montag- und Dienstagabend im Ortsteil Callenberg ereignet. An der Fabrikstraße knackten die Täter in einen Schuppen, und sie brachen an der Schirgiswalder Straße eine Garage auf. Sie stahlen zwei Motorkettensägen, einen Akkuschrauber und sechs Kompletträder mit Alufelgen im Gesamtwert von 1300 Euro. Der Schaden an dem Schuppen- und Garagentor betrug in Summe mehrere Hundert Euro. An der Kirschauer Straße drangen die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag in eine Garage ein und entwendeten ein Moped. Wenig später fand der Eigentümer die Simson S 51 unweit des Wohnhauses in einem Graben. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Betrunken auf der Autobahn Bautzen. Einen VW-Fahrer mit knapp 1,3 Promille Alkohol im Blut haben Autobahnpolizisten in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn erwischt. Den Beamten war der VW Passat, der Richtung Dresden fuhr, durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Nachdem sie den 46-Jährigen an der Abfahrt Bautzen-West gestoppt hatten, wurde der Grund dafür schnell klar. Der Mann musste zur Blutabnahme, seine Fahrerlaubnis wurde ihm entzogen, und er erwartet nun ein Strafverfahren.

Raser vorm Tunnel Nieder Seifersdorf. Zwei Monate Fahrverbot, 440 Euro Bußgeld und zwei Punkte drohen jetzt einem Fahrer, der an der Einfahrt zum Tunnel Königshainer Berge geblitzt wurde – mit 145 Stundenkilometern. Zulässig ist hier Tempo 80. Das in Neumarkt in der Oberpfalz zugelassene Fahrzeug war eines von 95, die schneller waren. Bei einer fünfstündigen Kontrolle am Dienstagnachmittag passierten insgesamt 2000 Fahrzeuge die Messstelle der Polizei.

Betrunkener randaliert in Wohnhaus Kubschütz. Die Eltern eines 34-Jährigen riefen am Dienstagabend die Polizei und den Rettungsdienst zu ihrem Wohnhaus nach Jenkwitz. Ihr Sohn randalierte im betrunkenen Zustand in dem Haus und soll sie dabei mit einem Messer bedroht haben. Die Polizeibeamten beruhigten den renitenten Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet mehr als 1,8 Promille. Auf Anordnung des Landratsamtes wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Einbruch in Geschäft Kamenz. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft An der Windmühle in Kamenz eingebrochen. Nach einem ersten Überblick wurden ein Smartphone, ein Laptop und Kleidung gestohlen. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens wurde noch nicht abschließend beziffert. Ein Kriminaltechniker kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz.

Mercedesfahrer unter Alkohol Königsbrück. Seinen Führerschein eingebüßt hat in der Nacht zu Mittwoch ein Mercedesfahrer. Polizeibeamte kontrollierten ihn kurz nach Mitternacht in Königsbrück, auf der Dresdener Straße. Ein Alkoholtest ergab bei der 35-Jährigen knapp 1,9 Promille. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.