Fester Händedruck, kein Gezerrre Frankreichs Präsident trifft im Schnelldurchgang alle wichtigen Politiker. Nun war Kremlchef Putin an der Reihe.

Zwei gehen aufeinander zu: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron (l.) empfängt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Versailles. Da Putin im Wahlkampf sehr offensichtlich den rechtsextremen Front National mit Marine Le Pen unterstützt hatte, war beim Franzosen auch staatsmännische Größe gefragt. © dpa

Frankreichs neuer Staatschef Emmanuel Macron hat es eilig. Im Schnelldurchgang trifft der 39-Jährige die Chefs der wichtigsten Weltmächte, Gelegenheiten gab es dazu beim Nato-Gipfel in Brüssel und beim Treffen der G7 im sizilianischen Taormina in der zurückliegenden Woche ausreichend. Und auch für seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin fand sich rasch ein würdiger Anlass in Frankreich: Die Eröffnung einer Ausstellung über den Zaren Peter der Große. Das Ambiente: Schloss Grand Trianon im Park von Versailles. Doch der prunkvolle Rahmen konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das bilaterale Verhältnis eher schwierig gestaltet.

Warum kommt Putin bereits gut drei Wochen nach der Wahl Macrons?

Macron ergriff die Initiative, lud Putin ein. Der 39-Jährige will die wichtigsten Amtskollegen der Welt rasch persönlich kennenlernen - auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Die Ausstellung über den Zaren war übrigens nicht nur ein prunkvoller Rahmen. Beim Aufenthalt in Frankreich vor genau 300 Jahren begründete Peter der Große die diplomatischen Beziehungen beider Länder. Peter sei Symbol für ein Russland, das sich Europa gegenüber öffne, sagte Macron.

Wie lässt sich die Atmosphäre des Treffens beschreiben?

Alles andere als eisig. Gardisten mit gezogenem Säbel stehen bei der Ankunft Spalier. Als Putins lange Mercedes-Limousine vorfährt, schreitet Macron die Stufen hinunter und empfängt den Russen auf dem roten Teppich. Der Händedruck ist fest, herzlich und professionell – kein Gezerre wie vor wenigen Tagen mit Donald Trump in Brüssel. Die Pressekonferenz der beiden Staatschefs findet s an einem symbolträchtigen Ort statt – in der „Galerie der Batailles“, mit riesigen Gemälden von Schlachten französischer Herrscher an den Wänden.

Was sind die wichtigsten Streitpunkte der beiden Staatschefs?

Die Gespräche drehten sich vor allem um die Konflikte in der Ukraine und in Syrien. Beide Staatschefs setzen sich dafür ein, Syrien als Staat zu bewahren, um das Chaos in der Region nicht weiter zu verschlimmern. Macron kündigte einen „anspruchsvollen Dialog“ mit Moskau an, um zu einer Lösung der Syrienkrise zu kommen. Russland unterstützt in dem Krieg, der Hunderttausende Tote forderte, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, der Westen Rebellen, die Assad stürzen wollen. Macron nannte den Einsatz von Chemiewaffen eine „rote Linie“, deren Überschreitung Vergeltungsmaßnahmen und eine unverzügliche Antwort Frankreichs nach sich zögen.

Putin hatte auf Le Pen gesetzt. Wieso empfängt Macron ihn nun trotzdem?

Putin empfing die Anführerin der Front National tatsächlich im März. Die 48-Jährige kritisierte damals gegenüber Abgeordneten die EU-Sanktionen gegen Russland. In Versailles verteidigte der russische Präsident den Empfang Marine Le Pens im Kreml kurz vor der Wahl. Das sei keine Einflussnahme auf die Wahl gewesen. Le Pens Eintreten für den Erhalt nationaler Identitäten in Europa habe seine Berechtigung. Die Chefin der Front National sei mehrfach in Moskau gewesen, sie sei stets für ein enges Verhältnis zu Russland eingetreten.

Und der Ärger mit Moskau im Wahlkampf – ist der auch verziehen?

Macrons Bewegung „En Marche!“ beschuldigte Moskau, über Medien wie RT in den Wahlkampf einzugreifen. Macrons Wahlkampfteam war nach Informationen der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro Ziel der Hackergruppe „Pawn Storm“ geworden, hinter der westliche IT-Sicherheitsfirmen eine Gruppe mit mutmaßlicher Nähe zu russischen Geheimdiensten vermuten. Nun reagierte Putin: Es sei nicht bewiesen, dass russische Hacker versucht hätten, die Wahl in Frankreich zu beeinflussen.

Wie groß ist Macrons Spielraum für neuen Schwung in den Beziehungen?

Eher beschränkt. Die führenden westlichen Industriestaaten (G7), zu denen Frankreich gehört, drohten Russland am Wochenende mit weiteren Sanktionen. Deutschland und Frankreich vermitteln hartnäckig im Ukraine-Konflikt, ein durchschlagender Erfolg blieb aber bisher aus.

War es unter Macrons Vorgänger François Hollande einfacher?

Nein. Hollande befürwortete nach seinem Amtsantritt Militärschläge in Syrien und war 2013 startklar. Doch Barack Obama machte in letzter Minute einen Rückzieher, was Hollande nie vergaß. „Für Wladimir Putin war das die Erkenntnis, dass die Vereinigten Staaten immer den Weg des Kompromisses, der Debatte, der Diplomatie vorziehen würden, und nicht der Stärke“, bilanzierte Hollande später. (dpa)

