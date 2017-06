Feste und Spektakel

Folkloreensemble aus aller Welt sind derzeit in der Lausitz zu Gast. Am Wochenende singen und tanzen sie auf Crostwitzer Bauernhöfen. © Wolfgang Wittchen

Das Wochenende wird bunt – mit Folklore aus aller Welt, Festen am Bautzener Stausee und am Valtenbergturm. Löbau feiert das Bier. Und es ist noch mehr los in der Region. Wir haben ein paar Tipps.

