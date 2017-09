Feste feiern im Wartesaal Der Ostbahnhof ist nicht wiederzuerkennen. Bei den Sanierungsarbeiten gab es auch Überraschungen.

Yvonne Frey sitzt an der Bar in der alten Wartehalle des Ostbahnhofs. Dort gab es früher die Fahrkarten zu kaufen und war der Eingang zur Bahnhofsgaststätte. Durch die Halle gelangten die Fahrgäste zu den Bahnsteigen – lange noch über einen hölzernen Übergang, der auf die andere Seite der Bahnstrecke führte und der später abgerissen wurde. © Dietmar Thomas

An der Wand in der ehemaligen Wartehalle steht in blasser Schrift: „Konsum Reiseverpflegung“. „Da war eine dicke Schicht Dreck drauf. Wir sind mit dem Besen drüber und da lag der Schriftzug dann frei“, erzählte Yvonne Frey. Die Eigentümerin des Ostbahnhofs hat die Aufschrift im Originalzustand erhalten. Er ist ein originelles Detail aus der Geschichte des alten Bahnhofsgebäudes, das heute nichts mehr mit Bahnreisen zu tun hat.

Nicht nur, weil dort keine Züge mehr halten. Die ehemalige Gaststätte hat Yvonne Frey zum Burger-Imbiss umgebaut und im vergangenen Jahr eröffnet. Jetzt ist auch die ehemalige Wartehalle nutzbar. Yvonne Frey will sie für Feiern vermieten. Die erste Bewährungsprobe hat der Saal bestanden. „Wir haben hier die Hochzeit meiner Schwester gefeiert“, sagte Yvonne Frey. Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag will sie ihren Bahnhof für Neugierige öffnen.

Wie es im Wartesaal mal ausgesehen hat, ist noch im ehemaligen Schalterraum zu sehen. Herunterhängende Decke, bröckelnder Putz, Dreck. „Hier soll mal mein Büro rein“, sagte Yvonne Frey. Stück für Stück bringt sie mit Mitarbeitern und Familie den alten Bahnhof auf Vordermann – auch mit jeder Menge Eigenleistung. Das Bahnhofsgebäude steht unter Denkmalschutz. Vieles der alten Ausstattung soll erhalten bleiben. Etwa der alte Fliesenfußboden.

„Wir haben hier fünf Tage mit Drahtbürste und Heißdampf geschrubbt“, erzählt die Hausherrin. Trotzdem sitzt der Dreck der Jahrzehnte in den Poren der alten Keramikfliesen. „Die scheinen hier nie saubergemacht zu haben“, meint Yvonne Frey. Stellenweise fehlen auch Keramikfliesen. Sie wurden offenbar zu DDR-Zeiten durch einfache Betonsteine ersetzt. Sie auszutauschen ist nahezu unmöglich. „Diese Größe gibt es nicht mehr. Und eine Maßanfertigung kostet 80 Euro pro Fliese“, sagt die Hausherrin.

Ein ähnlicher Problemfall sind die rundbogigen Fenster in der hölzernen Fassade in Richtung Bahngleise. Die Fensterhöhlen sind derzeit noch mit undurchsichtigen Kunststoffplatten verschlossen. „Die Fenster wollen wir im nächsten Jahr erneuern. Die würden aber allein 30 000 Euro kosten“, sagte Yvonne Frey. Eventuell will sie deshalb die Sprossen der Fenster nur aufs Glas aufkleben, was deutlich billiger wäre. Vorausgesetzt, dass die Denkmalschutzbehörde zustimmt.

Yvonne Frey hatte das Bahnhofsgebäude samt Wohnhaus von der Vorbesitzerin gekauft, die mit der Sanierung begonnen hatte. Im Wohnhaus lebt sie mit ihren fünf Kindern. In der ehemaligen Wartehalle, die aus Holz gebaut ist, mussten vor allem das Dach und Teile der Dachkonstruktion erneuert werden. Viele der historischen Details sind bei der Sanierung erhalten geblieben. So wurde die alte Bahnhofsuhr wieder in Gang gebracht. Und auch der Schaukasten für die Ankunfts- und Abfahrzeiten ist erhalten. Dort kleben noch Fahrpläne drin – von 1992. Darunter ist sogar ein noch älterer zum Vorschein gekommen. Der war noch mit der Hand geschrieben.

Am 10. September, zum Tag des offenen Denkmals, ist der Ostbahnhof von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

