Fest wie Stein seit 67 Jahren Hilde und Günter Huhle aus Nentmannsdorf feierten jetzt Steinerne Hochzeit. Beide sind noch immer fit – und verliebt.

© Marko Förster

Seit 67 Jahren gehen Hilde und Günter Huhle aus Nentmannsdorf gemeinsam durch dick und dünn. Am Wochenende feierten sie mit Familie und Freunden Steinerne Hochzeit. Hilde Huhle stammt aus Krippen und hat am 1. November schon den nächsten Grund zum Feiern. Dann wird sie 90. Ihr Mann feiert den runden Geburtstag im nächsten Februar. Kennen gelernt haben sich beide 1948 bei Bad Schandau. Hilde brachte ihrem zukünftigen Gatten immer das Mittagessen. Er war als Rangierer bei der Bahn angestellt. Im Zweiten Weltkrieg war er als Sanitäter in ganz Europa unterwegs. Nach dem Krieg wurde er Maler, machte seinen Meister und arbeitete bei der Raumkunst Bad Schandau als Bereichsleiter. Hilde lernte Verkäuferin und war jahrelang Dienstmädchen und Sekretärin. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie in der HO-Verkaufsstelle in Krippen, später als Sekretärin in der Gemeindeverwaltung Krippen. Dort lebten beide über 50 Jahre, bevor sie vor rund fünf Jahren nach Nentmannsdorf zogen. Das Paar hat eine Tochter, zwei Enkelkinder und eine vierjährige Urenkelin. Das Rezept ihrer langen Ehe: Sie haben sich immer lieb und nie gab es einen großen Streit. Hilde ist immer um ihren Günter besorgt. Bis auf kleinere Zipperlein sind beide noch fit.

