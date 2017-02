Fest platziert im Palast-Theater Seit 1. Februar können Kinogäste vorher entscheiden, wo sie sitzen wollen. Manche müssen sich noch daran gewöhnen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die beiden Kinoleiter Cindy Mühlpfort und Stefan Kretschmer bieten jedem Gast des Görlitzer Palast-Theaters einen festen Sitzplatz an. Den kann er sich auf einem Ausdruck des Saalplans aussuchen, er kann eine Platzkarte online reservieren oder gleich im Internet kaufen. © nikolaischmidt.de Die beiden Kinoleiter Cindy Mühlpfort und Stefan Kretschmer bieten jedem Gast des Görlitzer Palast-Theaters einen festen Sitzplatz an. Den kann er sich auf einem Ausdruck des Saalplans aussuchen, er kann eine Platzkarte online reservieren oder gleich im Internet kaufen.

Die Reihen und Plätze sind jetzt in allen Sälen des Palast-Theaters gekennzeichnet. Vorher war nur Kino 1 wegen der Opern-Übertragungen aus der MET so ausgestattet.

Wo er denn gern sitzen möchte, fragt Kinoleiterin Cindy Mühlpfort jeden Besucher des Palast-Theaters, bevor sie ihm eine Kinokarte verkauft. Eher in der Mitte, wo man das Geschehen auf der Leinwand besonders gut sieht? Lieber an der Seite, falls man zwischendurch mal raus muss? Nein, doch lieber hinten, so wie immer?

Das Görlitzer Kino an der Bahnhofstraße verkauft seit 1. Februar Tickets mit fester Platzzuweisung. Wie im Theater können sich die Kinogäste auf einem Saalplan aussuchen, wo genau sie sitzen wollen. Da kommt die Idee auch her: aus dem Theater. Bei den beliebten Opern-Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York ist es fast seit Beginn dieser Reihe im Jahr 2009 üblich, dass die Besucher weit vorher Karten reservieren. „Viele unserer Stammgäste wollten jedes Mal auf denselben Plätzen sitzen“, sagt Cindy Mühlpfort, „und waren enttäuscht, wenn diese schon besetzt waren.“

Deshalb hat das Palast-Theater bei den Übertragungen und bei anderen Veranstaltungen im Kino 1 bereits vor vier Jahren Platzreservierungen eingeführt. Auch bei den Ballettvorstellungen, die aus dem Moskauer Bolschoi-Theater ins Kino gesendet werden, kann man schon länger verbindlich Plätze reservieren. Besonders die klassischen Opern aus der MET seien oft sehr gut besucht, sagt Cindy Mühlpfort. „Und wer seine Karte schon Wochen vorher gekauft hat, soll dann nicht noch eine Stunde vorher da sein müssen, um einen guten Platz zu bekommen.“

Bei den normalen Filmvorführungen setzte sich der Besucher bisher einfach auf den Platz im Saal, der eben frei war. „Nur hatten wir dann oft das Problem bei sehr vollen Kinovorstellungen, dass Sitze mit Jacken belegt waren und manche Gäste ohne unsere Hilfe keinen Platz fanden“, sagt Stefan Kretschmer, der das Palast-Theater gemeinsam mit Cindy Mühlpfort leitet. Durch die Reservierung biete das Kino nun einen Komfort, den sich der Besucher wünsche. „Planungssicherheit wird vielen Leuten im Freizeitbereich schließlich immer wichtiger“, meint Kretschmer. Aber auch für den Mitarbeiter an der Kasse sei es nun einfacher, einen guten Überblick über die Platzkapazitäten im Saal zu haben.

Was aber, wenn nur wenige Leute im Saal sitzen und die Auswahl riesig ist? Muss man sich dann auch an den festen Platz halten? „Wir sind nicht die Polizei, die dann darauf achtet, dass jeder richtig sitzt“, sagt Stefan Kretschmer.

Und was, wenn sich zu beliebten Zeiten, wie um Weihnachten, lange Schlangen bilden und jeder gern einen besten Platz hätte? Auch dafür hat das Kino eine Lösung, die gar nicht so neu ist. Schon seit 2013 kann man Kinokarten online kaufen. Aber erst mit der Platzreservierung ist das ein echter Vorteil. Wer am Rechner, Tablet oder Smartphone Karten kauft, braucht sich nicht erst anzustellen. Er zeigt am Einlass nur den Code auf dem Handy oder auf dem Ausdruck und geht durch. Dass dieses Konzept aufgeht, konnten Cindy Mühlpfort und Stefan Kretschmer erst vor wenigen Tagen erleben. Zur Ladys-Preview von „Fifty Shades of Grey 2“ sei Kino 1 mit fast 300 Besucherinnen nahezu voll gewesen. „Fast die Hälfte davon hat die Karten vorher online gekauft“, sagt Cindy Mühlpfort.

So deutlich ist der Online-Verkauf zwar nicht bei jeder Vorstellung zu spüren, aber insgesamt kommen die Kinogäste weitgehend mit dem Platzkartenverkauf zurecht. „Viele finden es gut“, sagt Cindy Mühlpfort, „vielen ist es egal.“ Aber natürlich gebe es auch manchmal Unverständnis – wie bei allen Veränderungen.

So erleben es auch die anderen Kinos der Region, die wie das Görlitzer Palast-Theater zur „Filmpalast“-Kette gehören. Sowohl in Bautzen als auch in Zittau sind zum 1. Februar Platzkarten eingeführt worden. Susann Heinrich aus dem Kino in Riesa, wo die Regionalleitung der sächsischen „Filmpalast“-Kinos sitzt, sagt, die Resonanz sei überall ähnlich. „Nur ab und an gibt es Leute, die nicht verstehen, dass sie sich jetzt festlegen müssen, weil sie es vorher nicht kannten.“

Stefan Kretschmer vom Görlitzer Kino ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Besucher daran gewöhnen. „Und je öfter sie ins Kino kommen, desto schneller.“

MET-Opern: „Ruzalka“ von Dvorak am 25. Februar, 19 Uhr; „La Traviata“ von Verdi am 11. März, 19 Uhr

zur Startseite