Fest platziert im Filmpalast

Zittau. Wo er gern sitzen möchte? Diese Frage stellt Kinoleiterin Ilona Schaller künftig jedem Besucher des Zittauer Filmpalastes, bevor sie ihm eine Karte verkauft. Eher in der Mitte, wo man das Geschehen auf der Leinwand besonders gut sieht. Oder lieber an der Seite, falls man zwischendurch mal raus muss. Vielleicht aber auch hinten.

Der Filmpalast in Zittau führt am Donnerstag Platzkarten ein. Zuerst nur für den größten Saal, ab nächster Woche dann auch für die drei kleineren Kinos. Wie im Theater können sich die Kinobesucher auf dem jeweiligen Saalplan aussuchen, wo genau sie sitzen wollen. Vom Theater kommt auch die Idee her – hier werden die Besucher schon immer fest platziert.

Ursprünglich sollten die Filmpalast-Besucher bereits ab Anfang Februar fest platziert werden – so wie es in den anderen Lichtspielhäusern der Kieft & Kieft Filmtheater Sachsen GmbH in Görlitz und Bautzen der Fall ist. Doch die Anfertigung der Platznummern und Buchstaben für die einzelnen Reihen habe länger gedauert als gedacht, erklärt die Zittauer Kinochefin. Außerdem wurden zuvor in zwei Sälen noch vor der hintersten Sitzreihe kleine Ablagetische eingebaut, an denen die Nummern und Buchstaben montiert werden.

Aufgrund der ungeplanten Verzögerung musste das Filmpalast-Team improvisieren. Denn für die Sondervorstellung von „Fifty Shades of Grey“ am 8. Februar wurden ab Dezember bereits Platzkarten verkauft. Zum Vorverkaufsstart des Erotik-Dramas war Ilona Schaller noch von einer Einführung Anfang Februar ausgegangen. Als schließlich klar war, dass es am 8. Februar noch keine feste Platzierung geben wird, mussten die Filmpalast-Mitarbeiter handeln. In einer dreistündigen Aktion brachten sie nur für diese eine Vorstellung Platznummer an.

Auch für die kommende Sonderveranstaltung „Rammstein in Paris“ am 23. März sowie das Fantasy-Musical „Die Schöne und das Biest“ verkauft die Kinoleiterin bereits seit Wochen Platzkarten. Eine ähnliche Aktion wie am 8. März muss sie aber nicht mehr fürchten: Die drei Mitarbeiter, welche die Platznummern anbringen, sind schon mitten in der Umsetzung.

Nun muss sich das neue Platzierungssystem im Tagesgeschäft bewähren. Viele Besucher sind es gewöhnt, sich bisher einfach auf den Platz zu setzen, der eben frei war. Diejenigen, die sehr spät ins Kino kamen, hatten dann meist das Problem, dass die besten Plätze besetzt waren. Damit niemand eine Stunde vorher da sein muss, um noch einen guten Sitzplatz zu bekommen, dafür bietet der Filmpalast bereits seit Längerem eine Lösung an: die Kinokarten können online gekauft werden. 70 Prozent der Gäste nutzen diese Möglichkeit inzwischen, sagt Frau Schaller.

Mit der Platzreservierung ist das nun ein echter Vorteil. Wer am Rechner, Tablet oder Smartphone Karten kauft, braucht sich nicht erst anzustellen. Er zeigt am Einlass nur den Code auf dem Handy oder dem Ausdruck und geht durch. Damit umgehen die Besucher auch längere Wartezeiten an der Kasse, die durch das neue Platzierungssystem unweigerlich entstehen.

Müssen sich die Besucher auch an die festen Plätze halten, wenn nur wenige Leute im Saal sitzen? Darauf hat Ilona Schaller eine klare Antwort: „Wir sind nicht die Polizei, die dann darauf achtet, dass jeder richtig sitzt.“ Sollte danach aber noch jemand mit der entsprechenden Platznummer kommen, dann muss man sich eben umsetzen, fügt die Kinochefin hinzu. Bislang gab es nur positive Resonanzen auf die Platzkarten, sagt Frau Schaller. Sie ist zuversichtlich, dass es auch künftig keine Probleme geben wird.

