Mobilitätspionier Fest im Sattel Der Hang zum Sportlichen liegt bei Ronald Weser in den Genen.

Ronald Weser ist seit 27 Jahren Radhändler in Riesa. © Eric Weser

Es ist Sommer 1990, als Ronald Weser an der Riesaer Parkstraße seinen Zweirad-Laden aufmacht. Die Wende liegt da erst wenige Monate zurück – und die D-Mark ist nur wenige Tage zuvor im Osten eingeführt worden. Eine Zeit, in der viele Menschen regelrecht nach den neuen Waren aus dem Westen gieren. Auch neue Fahrräder lassen sich damals gut verkaufen, erinnert sich Ronald Weser. Als Pionier sieht sich der heute 50-Jährige aber vor allem im Hinblick auf sportive Zweiräder, die es in seinem Laden zuerst gegeben habe.

Der Hang zum Sportlichen liegt in den Genen: Schon Vater Gernot Weser war als Motorrad-Rennfahrer ein Ass und neunmal DDR-Straßenmeister. Auch Ronald Weser selbst war lange aktiver Zweirad-Rennsportler. Er gibt sein Wissen inzwischen als Trainer weiter. Unter anderem an seinen Sohn Maximilian, der die Rennfahrer-Tradition fortsetzt und bei Radrennen erfolgreich ist.

Von Riesas Radladen-Gründern aus der Wendezeit ist heute lediglich das Weser’sche Geschäft übrig, das seit 1998 an der Hauptstraße zu finden ist. Zwar läuft der Fahrradverkauf nicht mehr so dynamisch wie ganz am Anfang. Trotzdem sitzt der Riesaer Mobilitätspionier nach wie vor fest im Sattel. (SZ)

