Fest im Gästehaus

Die Betreiber des Gästehauses am Backofenfelsen in der Tharandter Straße 6 veranstalten am Mittwoch, 8, Juni, ein Sommerfest. Von 15 bis 20 Uhr können sich Interessierte das Haus anschauen. Es gibt Musik, Leckeres vom Grill, Kaffee und frisch gebackenes Holzofen-Brot. (SZ)

