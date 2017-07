Fest droht ein Sicherheitsproblem Die Sperrung des Schlossberges bereitet den Organisatoren von Leisnigs größtem Volksfest Sorge. Damit fehlt ein Fluchtweg.

Feste feiern: Auch die Stadtwache zeigt sich beim Altstadtfest in Leisnig. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Schon viele Jahre wird immer wieder vorm Burg- und Altstadtfest ein Sicherheitskonzept aufgestellt. Nach verschiedenen Anschlägen waren 2016 stärkere Kontrollen von dem dazugekommen, was die Besucher in ihren Taschen mit aufs Festgelände tragen. Bei der jetzt laufenden Vorbereitung zeichnet sich ein weiteres Problem ab: die Sperrung des Schlossberges. Muss die bis Ende August aufrechterhalten werden, fehlt der Stadt Leisnig als Veranstalter ein wichtiger Fluchtweg für das Fest.

Über diese Situation hat Uwe Dietrich vom Ordnungsamt am Dienstagabend die „Macher“ des Festes informiert. In der Runde von Vertretern der Handwerkerstraße, Stiefelwacht und Stadtwache sowie des Mittelsächsischen Kultursommers erklärte er den Mitwirkenden, die schwierige Lage und, dass die Kommune hofft, dass bis Ende August eine Lösung gefunden ist. Das heißt, der Abriss des baufälligen Gebäudes müsste über die Bühne sein.

Das Landratsamt Mittelsachsen lässt den Abriss im Moment vorbereiten. Zum einen drängt die Zeit, weil sich der Zustand zusehends verschlechtert, wie Gutachter bescheinigen. Zum anderen wird dieser Weg aus der Stadt dringend benötigt. Der Kran beispielsweise, der für die Sicherungen unterhalb des Mirusparkes von Burg Mildenstein benötigt wurde, kann die Altstadt nur auf diesem einen Weg verlassen. „Auch beim Altstadtfest brauchen wir den Schlossberg als zweiten Fluchtweg“, so Dietrich. Es könne nicht nur mit der Kirchstraße kalkuliert werden. Bleibe dort ein größeres Fahrzeug hängen, müsse es für Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge noch einen zweiten Weg aufs Festgelände und zurück geben“, erklärte er dem Döbelner Anzeiger. Dass Menschen nicht zu Schaden kommen, müsse bei den Betrachtungen an erster Stelle stehen.

Unter diesem Gesichtspunkt haben Verwaltung und Feuerwehr in der Vergangenheit immer wieder geschaut, dass Händler so viel Platz lassen, dass für Feuerwehrfahrzeuge ein Durchkommen ist. Mehrfach wurde am Sicherheitskonzept gefeilt, um möglichst keine Lücken zu übersehen.

Bleiben wird wie im Vorjahr die Bitte an die Besucher, mitgeführte Taschen möglichst klein zu halten. Frauen, die doch mehr Platz brauchen oder Gäste, die auf einen Rucksack nicht verzichten können, die müssen damit rechnen, dass ihre Taschen kontrolliert werden. Passiert ist das im vergangenen Jahr gleich am Einlass. So soll es wieder sein. Ebenfalls bleibt es bei der Verstärkung der Sicherheitswacht. Die Männer werden tagsüber und in den Abendstunden über das Festgelände patrouillieren und Präsenz zeigen.

Die Leisniger feiern in diesem Jahr vom 25. bis 27. August ihr Altstadtfest. Damit rücken sie wie im Vorjahr bei der 20. Festauflage an das letzte Wochenende im August und vom Termin der Jahre davor ab. Ändern werden sich in diesem Jahr auch die Eintrittspreise. Entsprechende Informationen darüber kündigte der Bürgermeister nach dem Ratsbeschluss dazu an.

