Fest der Spenden Auf dem Oktoberfest in Weinböhla luden Händler zum verkaufsoffenen Sonntag. Es wurde auch Geld gesammelt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Feuerchen trotz warmer Temperaturen: Petra und Harald Herrmann von der Ofenbaufirma Herrmann befeuerten Ihren rollbaren Qutdoor-Kamin beim Händlerfest. Die Händler präsentierten aber nicht nur ihre Ware, sondern sammelten auch Spenden für Weinböhlaer, die ihr Haus bei einer Gasexplosion verloren hatten. © Norbert Millauer Ein Feuerchen trotz warmer Temperaturen: Petra und Harald Herrmann von der Ofenbaufirma Herrmann befeuerten Ihren rollbaren Qutdoor-Kamin beim Händlerfest. Die Händler präsentierten aber nicht nur ihre Ware, sondern sammelten auch Spenden für Weinböhlaer, die ihr Haus bei einer Gasexplosion verloren hatten.

Vor den Zentralgasthof konnten die Besucher Oldtimer aus DDR-Zeiten bestaunen.

Ein warmer Ofen wäre nicht nötig gewesen beim gestrigen Oktoberfest der Händler in Weinböhla. Petra und Harald Herrmann wollten aber auch ihre Produkte zeigen und das sind nun einmal Öfen und Kamine. Seit 1908 gibt es das Geschäft in Weinböhla. Ihr Sohn hat seine Ausbildung zum Ofenbaumeister schon abgeschlossen und wird das Geschäft bald fortführen. „Das ist dann schon die vierte Generation“, sagt Harald Herrmann. Das Ausstellungsstück an diesem Tag ist etwas ganz Besonderes, sagen sie. Ein Outdoor-Kamin, auf dem man gleichzeitig grillen kann. Doch die beiden präsentieren zum Oktoberfest mit verkaufsoffenem Sonntag nicht nur ihre Öfen, sondern wollen auch für einen guten Zweck Geld sammeln. Dafür liegen kleine Spieße bestückt mit Würstchen und Käse auf dem Kamingrill. Jeder, der vorbeikommt, kann sich etwas von den Häppchen nehmen und wird dann um eine Spende gebeten. Wenige Eurostücke liegen bisher in der Box, in der über den Tag möglichst viel Geld für das zerstörte Haus in der Rathausstraße 16 zusammenkommen soll.

Auch Dieter Jäger bittet um eine kleine Spende. Einen Euro will der Inhaber des Weinböhlaer Eisenbahnmuseums für eine Fahrt mit der K&K-Bahn haben. Die kleine Bahn mit dem Sachsen-Wappen hat nur zwei Waggons. Am Zentralgasthof geht die Fahrt über das Festgelände los. Schon einige Leute haben Platz genommen: „Das ist immer sehr schön“, sagt eine ältere Dame, die mit ihrem Enkelsohn gekommen ist, „da freuen wir uns jedes Jahr drauf.“ Gekleidet in eine blaue Schaffneruniform verteilt Dieter Jäger die kleinen Papiertickets. Mit seiner Bahn, die 1990 gebaut wurde, ist er bisher auf jedem Oktoberfest dabei gewesen. Nur drei der alten Originale aus Großenhain gibt es noch. „Alle Türen sind zu, dann fahren wir die erste Runde“, sagt er. Klassische Musik setzt ein, die grün-weißen Wimpel flattern im Wind.

Die Besucher können sich während der Fahrt einen ersten Überblick vom Fest machen und Gäste von außerhalb bekommen einen guten Eindruck von Weinböhla. Es geht vorbei an Möbel Hülsbusch, über den Zentralgasthof zurück auf die Kirchstraße, vorbei am Eisenbahnmuseum, dem Rathaus und der Feuerwehr und dann auf die Hauptstraße, wo links und rechts die Händler auf Kundschaft warten.

Dritter Halt am Ofenbau Herrmann mit der gläsernen Spendenbox. Zwei Bilder von dem zerstörten Haus haben die Herrmanns auf die Box geklebt, damit die Leute sehen, dass ihre Besitzer alles verloren haben. Im August gab es eine Explosion in dem Eigenheim, in dem eine 79-jährige Frau mit ihrer Tochter lebte. Nun ist von dem Haus nichts mehr übrig und das geht alle etwas an, findet Petra Herrmann: „Es gab ja schon eine Spendenaktion, aber das Oktoberfest ist auch eine gute Gelegenheit etwas dazuzugeben“, sagt sie. Die beiden kennen die zwei Frauen persönlich. „Es sind Kunden von uns“, sagt Harald Herrmann. Vor über 30 Jahren hat er ihnen einen Ofen gebaut und war regelmäßig wegen Wartungsarbeiten bei den Frauen.

Sie halten es für wichtig, dass man in der Gemeinde zusammenhält und sich hilft, wenn es einem mal nicht so gut geht. Die Übergabe des Geldes soll dann in Absprache mit der Gemeinde organisiert werden. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wenigstens 100 Euro zusammenkommen“, sagt Petra Herrmann. Über solches Engagement freut sich auch Torsten Vetter, der als Chef der Händlergemeinschaft Weinböhla das Fest zum vierten Mal organisiert hat. „So gibt es mit dem Werkzeughandel Jüpners und First Go noch zwei weitere Händler, die für die Kindergärten im Ort und das Tierheim Gröbern Geld sammeln“, sagt er. Doch natürlich sollen die Besucher vor allem auf die Geschäfte aufmerksam werden und am verkaufsoffenen Sonntag auch einiges mitnehmen.

Für Torsten Vetter sind die persönlichen Kundengespräche an diesem Tag besonders wichtig. Er hat auf der Hauptstraße ein kleines Optikergeschäft und verkauft auf dem Fest außerdem Pulled-Pork-Burger. „Für mich ist es ganz klar Promotion, denn ein, zwei neue Kunden gewinnen wir an solchen Tagen immer“, sagt er. Für die Händler vor Ort sei es wichtig, dass die Kunden auch die kleinen Geschäfte weiterhin zu schätzen wissen. „Die sind nämlich nicht schlechter als die Konkurrenz in den großen Einkaufszentren“, sagt er.

