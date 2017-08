Fertigmachen fürs Sommerkino Im Pfarrgarten St. Benno in Bischofswerda laufen in dieser Woche vier Filme für Kinder und Erwachsene. Bier und Bratwurst gibt es auch.

Norman Reitner aus Bischofswerda gehört zu den Initiatoren des Sommerkinos. Hier stellt er zu Hause die Tontechnik für die Filmabende im Pfarrgarten zurecht. © Rocci Klein

Die traditionsreichen Volkslichtspiele Bischofswerda an der Karl-Liebknecht-Straße haben schon seit Jahren geschlossen. Jetzt steht das Haus zum Verkauf. Aber öffentliches Filmegucken gibt es dank privater Initiativen in der Stadt immer noch. Schon fast Tradition hat dabei das Sommerkino der katholischen Pfarrei St. Benno. Ehrenamtliche schaffen hier seit ein paar Jahren alles heran, was für einen vergnüglichen Sommerabend gebraucht wird. Vom 9. bis 11. August ist es schon wieder so weit.

Eingeladen sind Filmfreunde von Mittwoch an in ein großes Zelt, das im Pfarrgarten an der Johann-Sebastian-Bach-Straße durch die gerade zu Ende gegangene religiöse Kinderwoche sowieso steht. 150 bis 200 Kinogäste haben Platz, sagt Katharina Kucharek vom Organisationsteam. Unter anderem sie, ihr Mann Thomas und Norman Reitner haben die Filme ausgewählt und sie bei der katholischen Medienzentrale zur Leihe angemeldet. Die Tontechnik steuert Norman Reitner bei, Beamer und Leinwand kommen ebenso aus privatem Bestand. Den Job am Grill übernehmen zum Beispiel die Kuchareks. So erwartet die Besucher ein kleines feines Filmfest bei hoffentlich schönem Sommerwetter.

Die ausgewählten Filme sind unterhaltend und spannend, aber bewusst keine Kassenschlager. „Wir möchten mit unserer Auswahl Alternativen bieten, zum Überlegen und Um-die-Ecke-Denken anregen, auch Aktuelles aufnehmen“, sagt Katharina Kucharek. Beispielhaft steht dafür die Tragikkomödie „Welcome to Norway“ am Donnerstag – ein Film zur Weltlage, der seit Oktober in den Kinos ist und der das Thema Flüchtlinge aufgreift.

Entstanden ist die Idee zu Filmabenden im Pfarrgarten im Rahmen des Mobilen Kinos in Bischofswerda. Und das wiederum hatten Vereine und Stadt initiiert, nachdem in den kommerziellen Volkslichtspielen das Licht ausging. Reihum fanden an verschiedenen Orten in der Stadt Filmabende statt. Geblieben ist auch „Das kleinste Kino“ an der Bautzener Straße, betrieben durch den Verein Kleiderfundus. Hier geht es am 12. August wieder los.

Sommerkino im Pfarrgarten, Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bischofswerda: 9.8., 16 Uhr Kinderfilm „Horton hört ein Hu“, 20 Uhr Komödie „Nichts zu verzollen“; 10.8., 20 Uhr Tragikkomödie „Welcome to Norway“; 11.8., 20 Uhr Kurzfilmnacht. Eintritt frei

