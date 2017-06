Fertige Fußgängerbrücke bleibt geschlossen

Die Fußgängerbrücke neben der Albertbrücke auf der Neustädter Elbseite ist fertig. Sie führt über den Weg, der von der Glacisstraße hinunter zum Königsufer verläuft. Im Februar 2014 wurde die alte Brücke abgerissen. Das Hochwasser 2013 hatte sie so schwer beschädigt, dass sie von Grund auf erneuert werden musste. Die neue Brücke ist nun komplett. Sie bleibt aber noch bis Ende Juli gesperrt.

Etwa 1,3 Millionen Euro hat die Stadt für das neue Bauwerk ausgegeben. Für dieses Geld wurde nicht nur die Bücke errichtet. Es reichte auch für die Treppe auf der Westseite der Albertbrücke zum Königsufer. Diese Treppe kann ab sofort genutzt werden.

Dass die Brücke noch bis Ende Juli gesperrt bleibt, liegt am Bauablauf auf der Seite, auf der es in den Staudengarten und weiter zur Staatskanzlei geht. Die Decke des Fußwegs am Ende der Freitreppe ist erst vor wenigen Tagen fertig geworden. Der Belag muss vier bis sechs Wochen ruhen, bevor er genutzt werden kann. Bis es so weit ist, versperrt ein Bauzaun den Zugang zur Freitreppe. (SZ/csp)

