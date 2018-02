Fertig machen für den großen Ball Zum Bühnenball am Sonnabend verwandeln sich die Landesbühnen in ein Haus der Liebe. Die SZ hat den Ausstattern über die Schulter geschaut.

Das Pappmodell des großen Tanzsaales wird noch einmal von der Ausstellungsassistentin Irina Steiner begutachtet. Anhand der Vorlage wird der Raum für den Ball umgestaltet. © Arvid Müller

Radebeul. Irina Steiner wirft einen prüfenden Blick auf die Wand mit Gemälden von Dürer bis Picasso. Ein letztes Bild hängt die Ausstattungsassistentin zusammen mit ihrer Kollegin an den Landesbühnen gerade noch auf. Alles soll schön aussehen bis zum Wochenende. Sogar die Gänge hinter der Bühne müssen passend zum Thema des diesjährigen Balls gestaltet sein. So kann man auf den übermalten Gemäldekopien verschiedene Liebespaare betrachten und sich in die Welt der Liebe entführen lassen.

Schon zum vierten Mal laden die Landesbühnen am 10. Februar zum großen Bühnenball ein. Dieses Jahr steht die Veranstaltung unter dem Thema „Ball d’Amour“. In der Vorbereitung werden die Räume und Bühnen über Tage hinweg passend zum Thema umgestaltet. Zuvor haben die Ausstatter jeden Raum als Pappmodell nachgebaut, vom großen Saal bis zur Studiobühne. Viele Veränderungen sind geplant.

So wird im Foyer eine Glasfront mit einem goldenen Tuch bedeckt, zum Sitzen werden rote Sofas aufgestellt und für das Buffet rote Stehtische. Den ganzen Abend sorgen André Sarassani und sein Team sowie Gräfes Wein & Fein aus Radebeul für Essen und Trinken.

Im Saal der Hauptbühne wird wie jedes Jahr eine große Tanzfläche hergerichtet und von der Decke hängen dieses Mal rote Stoffe und Lampions. Die Besucher sollen sich an das berühmte Pariser Varieté Moulin Rouge erinnert fühlen. Für Unterhaltung sorgen die Künstler der Landesbühnen und die Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen. Auf der Hauptbühne steht das Galaprogramm dieses Jahr unter dem Titel „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ und es erklingen Melodien wie „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n“ oder „Schenkt man sich Rosen in Tirol“. Den Tanz eröffnet die Tanzschule Linhart mit einem Wiener Walzer und im Laufe des Abends gibt es Showtanzeinlagen.

Die Besucher kommen auch an Orte hinter der Bühne, zu denen sie sonst keinen Zugang haben. „Die alte Cafeteria soll mit rosa Plüschsofas im erotischen Stil hergerichtet werden“, sagt Irina Steiner. Über diese und über die Gänge mit den Liebenden gelangen die Gäste dann in das Foyer der Studiobühne, wo sie einen Himmel voller Geigen und Lauten betrachten oder besser gesagt „hören“ können. Ein kleiner Tunnel führt anschließend in den „Spiegelsaal von Versailles“, also der als solchen hergerichteten Studiobühne. Dort wird eine große Fotowand aufgestellt, auf der der Spiegelsaal abgebildet wird. An den anderen Wänden werden Spiegel positioniert und ein großer Kronleuchter wird die Decke schmücken.

Nach dem Galaprogramm laden dann „Prime Time“ aus Berlin auf der Studiobühne und „Die Damenkapelle“ auf der Hauptbühne zum Tanz bis nach Mitternacht ein. Außerdem kündigen die Landesbühnen den weltweit bekannten Pianisten Peter Rösel an. Der Ballettsaal wird mit einer Projektionswand und kleinen Schweinwerfern in den Ecken gemütlich gemacht. Dort und auch in anderen zahlreichen Räumen wird es kurze Programme der Künstler geben und es wird zum Tanz eingeladen. Außerdem werden in der Weintraube Plakate des Künstlers Henri de Toulouse-Lautrec aufgehängt, die er für das Moulin Rouge anfertigte. Erstmalig winkt auch noch eine Tombola mit besonderen Preisen.

