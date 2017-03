Fertig! Eine Riesaer Familie hat an der Thomas-Müntzer-Straße gebaut – und zwar mit Weitblick.

2015 war das Baugrundstück noch leer.

Im Sommer 2015 standen Linda Werner und Stephan Barsch mit ihren Kindern an der Thomas-Müntzer-Straße noch auf der „grünen Wiese“. Seit jenem Tag haben Matilda und Brüderchen Matteo einen Sprung gemacht – und die Familie ist einmal umgezogen. Auf dem einst leeren Baugrundstück steht nun das neue Haus, ihr Traum vom eigenen Heim. Seit Mitte Oktober wohnen die vier nun in dem Merzdorfer Neubaugebiet und bereuen nichts: „Es ist wirklich schön geworden“, sagt Linda Werner und schaut sich zufrieden um.

Küche und Wohnzimmer sind in einem Raum mit großen Fenster untergebracht. Möbel und Wände sind weiß. Dadurch wirkt der Raum sehr geräumig und hell. Die Balkenkonstruktion unter der hohen Decke verstärkt diesen Eindruck – ein Detail, das sich das Paar ganz bewusst ausgesucht hat, wie Stephan Barsch erklärt: „Wir haben vorher in einer Wohnung in der Nähe des Bahnhofs unterm Dach gewohnt. Dort hatten wir auch solche Balken. Das wollten wir unbedingt wieder so haben.“

Das Problem dabei: Ohne erheblichen Aufpreis habe das kein Bauplaner umsetzen wollen. „Der Diplomingenieur Tilo Holzmann aus Gödel war der Einzige, der unseren Traum von diesem offenen Wohnzimmer ohne zu zögern verwirklicht hat. Bei drei anderen Baufirmen, die wir vorher kontaktiert hatten, war so eine spezielle Konstruktion laut Musterhauskatalog leider nicht möglich“, erzählt Linda Werner.

Barrierefrei bauen mit Anfang 30

Eine weitere Besonderheit des Hauses: Abgesehen von dem Stauraum in der einen Hälfte des Daches spielt sich alles ebenerdig ab. Mit dieser Idee hat sich die Frau des Hauses am Ende durchgesetzt. Stephan Barsch wäre ein „klassisches“ Haus mit zwei Etagen lieber gewesen.

Barrierefrei bauen mit Anfang 30? „Ich arbeite bei einer Pflegeversicherung. Dabei erlebe ich ständig, wie Senioren daran scheitern, ihr Haus im Nachhinein behindertengerecht umzubauen“, erklärt die 32-jährige Mutter.

In dem Neubaugebiet an der Thomas-Müntzer-Straße fällt der einstöckige Bau im wahrsten Sinne des Wortes auf wie ein bunter Hund. Von außen ist das Haus mit felsgrauen Steinen verklinkert, in denen sich Farbtöne zwischen Braun, Rot und Beige wiederfinden. „Als wir das zum ersten Mal gesehen haben, waren wir auch etwas erschlagen. Wenn man so ein kleines Fassadenmuster sieht, fällt es schwer, sich vorzustellen, wie ein ganzes Haus damit aussieht“, sagt Linda Werner. Inzwischen haben sie und ihr Freund sich aber an den Anblick gewöhnt. „Jetzt gefällt es uns gut!“

Zwölf neue Baugrundstücke hatte die städtische Tochtergesellschaft WGR an der Thomas-Müntzer-Straße erschlossen. Innerhalb kürzester Zeit waren sie vergeben. Etwa die Hälfte ist inzwischen bebaut. Auch Linda Werner und Stephan Barsch schlugen vor knapp zwei Jahren schnell zu. Etwa ein halbes Jahr lang hatten sie davor nach einem geeigneten Grundstück Ausschau gehalten. In Riesa wollte das Paar aber unbedingt bleiben – wegen Familie und Freunden. Innerhalb der Stadt hätten Linda Werner und Stephan Barsch fast überall gebaut – Hauptsache, der Bahnhof ist nicht zu weit weg. Denn der 34-jährige Familienvater pendelt für den Job mit dem Zug nach Leipzig.

Nur eines hatte die junge Familie nicht bedacht, als die Wahl auf das Grundstück an der Thomas-Müntzer-Straße fiel: „Ohne Straßenbeleuchtung ist es doch ganz schön dunkel hier. Im Sommer, wenn es spät dunkel wird, fällt einem das nicht so auf, aber im Winter gehen die Kinder hier mit Taschenlampen zur Schule“, sagt Stephan Barsch. Ein Ausbau der unasphaltierten Anliegerstraße ist laut Stadtverwaltung derzeit nicht geplant. Aber darüber schauen Linda Werner und Stephan Barsch großzügig hinweg – die Tage werden ja auch schon wieder länger.

