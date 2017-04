Ferraris frische Gier nach Erfolg Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel ist hungrig und Lewis Hamilton mit Mercedes der Appetitzügler.

Kapuzenmann Sebastian Vettel läuft in Schanghai durch den Regen. © dpa

Mit ins Gesicht gezogener Kapuze verbarg Sebastian Vettel die Gier nach dem nächsten Formel-1-Erfolg im WM-Duell mit Mercedes. Der vierfache Weltmeister will den frisch geweckten Heißhunger seines Ferrari-Teams aber auch am Sonntag im zweiten Saisonrennen in Schanghai stillen. „Es hat jeden extra in Fahrt gebracht“, sagte Vettel am Donnerstag mit Blick auf seinen Auftaktsieg in Australien. „Es war nur ein Sieg, aber jeder im Team will mehr“, fügte er hinzu und machte sich nach der Pressekonferenz auf den Weg zurück durch den Regen zum Teampavillon.

Für den jüngsten Appetit der Italiener hat Vettel vor fast zwei Wochen gesorgt, als er erstmals nach 18 Monaten wieder einen Grand Prix gewann und Lewis Hamilton im Silberpfeil auf Platz zwei verwies. „Das ist keine Garantie, dass es so weitergeht“, meinte Vettel über seinen 43. Formel-1-Erfolg, der für die Scuderia wie eine Erlösung wirkte. „Wir haben ein starkes Paket. Es gibt aber noch viele Dinge, an denen wir tüfteln müssen. Wenn es so anfängt, kann es jedoch so weitergehen.“

Vettel sieht Mercedes immer noch als Favoriten. Vor allem in der Qualifikation erkennt er beim Weltmeister-Team der vergangenen drei Jahre Vorteile. „Wir haben aber einen Schritt nach vorn gemacht. Auch beim Motor müssen wir uns nicht verstecken“, sagte der Heppenheimer, der in China bisher nur 2009 siegen konnte.

Zu voreiliger Euphorie neigt der 29-Jährige aber noch lange nicht. „Es war erst das erste Rennen. Es bedeutet nicht viel“, mahnte Vettel, räumte jedoch ein: „Das Team hat sich weiterentwickelt. Wir sind in einer besseren Position, und die Leute fühlen sich wohler und sind zuversichtlicher als im vergangenen Jahr.“

An China hat sein Verfolger Hamilton zwiegespaltene Erinnerungen. Mit vier Siegen ist der Brite Rekordgewinner auf dem 5,451-Kilometer-Kurs. 2016 Saison lief für den dreimaligen Weltmeister auf dem Schanghai International Circuit aber wenig zusammen. Nach Problemen mit dem Hybridantrieb und einem Getriebewechsel startete Hamilton von ganz hinten in den Grand Prix und konnte trotz einer Kollision zumindest noch Platz sieben retten.

Einen Rückschlag wie in Australien, als ihn ein früher Reifenstopp den Sieg kostete, will Hamilton in einen Vorteil umwandeln. Man konzentriere sich „umso mehr auf die Schwachpunkte“, sagte der Brite. Vettel und Ferrari hätten in Down Under besser gearbeitet. „Jetzt müssen wir wieder den besseren Job machen.“ (dpa)

