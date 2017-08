Fernwärmearbeiten gehen weiter Ab Montag wird in Pulsnitz zwischen der Poststraße und der Kreuzung Kamenzer Straße/Bahnhofstraße gebaut.

Die Baustelle in Pulsnitz rückt weiter. © Gert Schulze

Die Ewag Kamenz modernisiert ihre Fernwärmeversorgungsanlagen in Pulsnitz. Dazu wird unter anderem eine Fernwärmeverbundleitung zwischen dem Wettinplatz und dem Wohngebiet Königsbrücker Straße / Straße des Friedens neu errichtet. Der zweite Bauabschnitt in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße / Wettinplatz ist am Freitag beendet worden. Im dritten Bauabschnitt wird die Fernwärmeverbundleitung zwischen der Poststraße und der Kreuzung Kamenzer Straße/Bahnhofstraße weiter gebaut. Dazu wird vom 7. August bis 14. September die Bahnhofstraße in diesem Abschnitt vollständig gesperrt sein. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Für Fragen und Hinweise ist die Ewag Kamenz unter 03578 377 111 erreichbar. (szo)

