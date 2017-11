Fernsehturm-Verein wartet auf Antworten

Der Dresdner Fernsehturm © dpa

Mit der Idee einer Stiftung war der Fernsehturm-Verein vor kurzem an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH herangetreten. In einem offenen Brief hatte der Verein gefordert, dass sich die Telekom endlich zum Dresdner Turm bekennen solle. „Alle Bemühungen für eine Wiederzugänglichmachung des Turmes können nur fruchten, wenn sich die Eigentümerin endlich klar zu den Möglichkeiten einer Wiedereröffnung äußert und als verlässlicher Partner zur Verfügung steht“, hatte Vereinssprecherin Barbara Lässig geschrieben. Um den Turm wieder für Besucher öffnen zu können, schlägt der Verein eine Variante ähnlich der Stiftung Frauenkirche vor. Eine Machbarkeitsstudie rechnet mit Kosten von rund 15 Millionen Euro für die Sanierung ohne Seilbahn und Televersum. Die Telekom habe bisher nicht auf den offenen Brief reagiert, sagt Vereinsvorsitzender Eberhard Mittag. Im offenen Brief hat der Verein auch angefragt, was die Telekom beitragen will, um eine schnelle Wiedereröffnung zu erreichen. (SZ/kh)

zur Startseite