Fernsehturm: Offener Brief an Tillich

Der Dresdner Fernsehturm ragt aus dem Nebel. © picture alliance / dpa

Der Fernsehturmverein macht weiter Druck. Jetzt hat der Vorsitzende, Eberhard Mittag, einen Brief an Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) geschrieben. Denn es liegt eine Machbarkeitsstudie vor die Stadt, Land und Eigentümer Telekom bezahlen. Allerdings erfährt der Verein das Ergebnis noch nicht. „Mehrfache, an Ihre Staatskanzlei gerichtete mündliche Anfragen nach dem Ergebnis wurden mit der Begründung, dass erst eine Bewertung erfolgen müsste, nicht beantwortet“, heißt es in dem Schreiben.

Mittag fragt, weshalb die Studie noch einmal von der Staatsregierung überprüft werden muss. „Unsere Schlussfolgerung ist, dass sich Freistaat, Landeshauptstadt Dresden und Telekom nicht einig werden können, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zu ziehen sind“, schreibt er.

Das verzögere auch, den Fernsehtrum wieder für alle zugänglich zu machen. Zumal das Projekt Bestandteil für die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt 2025 sein sollte, so Mittag. Er bittet Tillich, sich persönlich für die Veröffentlichung der Ergebnisse einzusetzen. (SZ)

zur Startseite