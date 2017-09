Fernsehturm-Möbel offenbar im Müll gelandet Es gab keinen Grund, das Holz aufzuheben, so die Eigentümerin. Die Chancen, dass es wieder auftaucht, stehen nicht gut.

zurück Bild 1 von 3 weiter Blick in das noch voll möblierte Café im Dresdner Fernsehturm. © Archivbild: Bettina Klemm Blick in das noch voll möblierte Café im Dresdner Fernsehturm.

Von der Inneneinrichtung ist nichts mehr geblieben.

Das ehemalige Café im Fernsehturm ist leer geräumt. Tische und Stühle wurden aus Gründen des Brandschutzes entfernt.

Die Wand- und Deckenverkleidung des alten Fernsehturm-Cafés wird nicht wieder auftauchen. Auch die Möbel, Stücke der Hellerauer Werkstätten, sind wahrscheinlich im Müll gelandet. Damit rechnet die Eigentümerin der Wachwitzer Nadel, die Deutsche Funkturmgesellschaft. „Die Chancen stehen nicht so gut“, sagte ein Sprecher der Telekom-Tochter am Donnerstag der SZ. „Es gab keinen Grund, das alles einzulagern.“

Vor zehn Jahren sind Wand- und Deckenverkleidungen vom 11. bis zum 14. Obergeschoss abgenommen worden – aus Brandschutzgründen und mit Zustimmung der Denkmalpflege. Die Möbel, unter anderem der Tresen und die Theke, waren damals schon weg, teilte die Stadtverwaltung in dieser Woche mit.

Zwar sei der Fernsehturm mit seiner baulichen Ausstattung geschützt. Das Mobiliar wäre aber nie unter Denkmalschutz gestellt worden, so der Funkturm-Sprecher. Das Unternehmen versuche derzeit, aus Aufzeichnungen herauszufinden, was genau vor zehn Jahren mit der Wand- und Deckenverkleidung passiert ist. Was die Möbel angeht, so seien diese schon nicht mehr im Fernsehturm gewesen, als dieser 2002 von der ehemaligen Telekom-Immobiliengesellschaft abgegeben wurde. Ein Anlass für den Ausbau könnten die umfangreichen Arbeiten 1999 gewesen sein. Damals ist die Außenhaut des 252 Meter hohen Bauwerks erneuert worden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte bereits gesagt, dass auch er nicht wisse, wer die Innenausstattung entfernt hat.

Eine Wiedereröffnung des Turms mit Café würde 15,5 Millionen Euro kosten, wie aus einer Machbarkeitsstudie von Telekom, Freistaat und Stadt hervorgeht. Diese Schätzung wird von mehreren Seiten angezweifelt. Die FDP fordert weitere Gutachten. So soll die Telekom darlegen, unter welchen Bedingungen eine Wiedereröffnung infrage käme. Dieser Antrag wurde am Donnerstag aber im Stadtrat zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen. (SZ/sr)

