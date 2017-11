Fernsehturm entzweit die FDP Beim Parteitag der Dresdner Liberalen brechen Gräben zwischen Jung und Alt auf. Das Thema Fernsehturm wird weiter diskutiert.

Der Dresdner Fernsehturm © dpa

Dabei hätte dieser Parteitag doch richtig harmonisch verlaufen können: Nachdem die Dresdner FDP die besten ostdeutschen Ergebnisse bei der Bundestagswahl erreichte, hätte am Sonnabend eigentlich gefeiert werden können. Dazu kommen 70 neue Mitglieder seit Jahresbeginn.

Doch beim Thema Fernsehturm brachen tiefe Gräben vor allem zwischen jungen und älteren FDP-Mitgliedern auf. Während sich viele an ihre Besuche auf dem Turm erinnerten und sich mit emotionalen Worten für eine Sanierung einsetzten, forderten andere, dass kein öffentliches Geld dafür fließen darf. Es gab den Antrag, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Schließlich wurde schriftlich abgestimmt und der Punkt mit 33 zu 30 Stimmen vertagt. „Darüber werden wir nicht zum letzten Mal diskutiert haben“, sagte Kreisvorsitzender Holger Hase.

Mit großer Mehrheit wurde dagegen der Leitantrag des Kreisvorstands und der Jungliberalen Aktion „Kunst als Wiege des Dresdner Freiheitssinns“ angenommen. Zentrale Forderung ist die grundsätzliche Möglichkeit, die Innenstadt für Kunst offenzuhalten. Ausgangspunkt dieser Überlegung waren die Aleppo-Busse vor der Frauenkirche, in deren Rahmen die politische Debatte in Dresden entgleiste, sagt Holger Hase. „Wir müssen Flagge zeigen, wenn es um grundsätzliche Dinge geht.“ Vor dem Superwahljahr 2019 will die Dresdner FDP noch dieses Jahr mit einer Mitgliederbefragung dazu starten, welche Themen künftig in den Mittelpunkt der Arbeit rücken sollen. (SZ/kh)

